Dimpy Bhalotia, la photographe qui ne shoote qu'à l'iPhone

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

L'iphoneography, pratique qui consiste à faire de la photographie numérique avec un téléphone mobile, a de plus en plus la cote.



Il faut dire qu'avec les évolutions dans le milieu par les différents constructeurs, nos petits appareils n'ont plus grand chose à envier aux appareils photo.



Dimpy Bhalotia, elle, est une photographe qui a décidé de ne travailler qu'avec son iPhone, pour des résultats impressionnants. Récemment, elle a été récompensée aux iPhone Photography Awards.

Dimpy Bhalotia, photographe avec un iPhone

Dimpy Bhalotia, photographe d’origine indienne, se démarque de ses concurrents en ne shootant qu'avec un iPhone. Si on peut se demander comment elle peut faire face aux appareils photo les plus performants, la femme enchaîne les différents succès.



Récemment, elle vient d'ajouter un nouveau prix à sa collection, en remportant un trophée durant l'iPhone Photography Awards. Cette compétition, lancée en 2007 (et donc au lancement de l'iPhone), récompense chaque année les plus belles photos prises avec l'appareil à la Pomme.



Et pour Dimpy, c'était un jeu d'enfant étant donné qu'elle a fait du smartphone son outil de travail principal. Son choix, elle l'explique tout simplement :

L’iPhone m’a donné cette commodité pour sortir rapidement mon téléphone et capturer des moments. J’ai l’impression de shooter avec ma paume.

Le fameux cliché gagnant, Flying Boys :



