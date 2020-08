App Store : Les achats ont été très nombreux au premier semestre 2020

Le confinement a été bénéfique pour Apple et ses services. Alors que des centaines de millions de personnes étaient invités à rester chez eux, ils ne restaient plus que la télévision, les tablettes et smartphones pour se divertir ! Une étude d'App Annie s'est intéressée aux chiffres qu'ont réalisés l'App Store et le Google Play et c'est énorme !

Un changement de comportement chez de nombreux consommateurs

Vous avez été nombreux à profiter du confinement pour télécharger de nouvelles applications. Comme d'habitude il y a les gratuites qui ont très bien fonctionné et les payantes qui ont rencontré plus de succès que d'habitude !

D'après les données recueillies dans ce nouveau rapport, entre janvier et juin 2020, il y a eu +25% de téléchargements d'applications sur les deux stores réunis. Si les jeux se sont téléchargés à un bon rythme, ce sont les applications qui ont fonctionné le mieux. En effet, de nombreuses personnes ont dû télécharger des applications de visioconférences ou tout autre type d'applications professionnelles pour continuer à travailler depuis leur domicile.

Qui dit plus d'applications téléchargées dit logiquement plus de revenus pour l'App Store et le Google Play. Sur le premier semestre 2020, les fidèles d'iOS et d'Android ont déboursé 50 milliards de dollars dans le monde. C'est là que l’on comprend pourquoi Apple et Google font tout pour protéger leur marge de 30%...

La totalité des gains générés au premier semestre 2020 est 10% plus élevée que la même période l'année dernière !

Le rapport explique :

Pendant cette période difficile, nous sommes allés chercher nos smartphones. Le mobile est notre portail d'accès à la connexion, au divertissement, à l'exploration, à l'information et à la créativité.

L'autre point important c'est le temps passé sur les applications. Sur le premier semestre de 2020 le rapport explique qu'on a utilisé 25% de plus les applications sur notre smartphone. Les possesseurs d'iPhone, d'iPad et de Mac l'ont probablement vu avec une forte hausse du temps d'écran. Cette augmentation de 25% concerne uniquement les applications de streaming vidéo.

Là où on voit que le télétravail a fortement été utilisé pendant cette période, c'est l'augmentation du temps passé sur les applications mobiles liées au travail. Sur les applications comme Zoom ou encore Microsoft Teams on a passé 220% de temps de plus que la normale.



Ce rapport reflète l'aspect indispensable de la connexion numérique pendant cette période d'isolement qui a été nécessaire dans presque l'ensemble des pays dans le monde. Nous avons été dépendants de nos smartphones, tablettes et ordinateurs et surtout de notre connexion internet !



