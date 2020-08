Promotion : Le casque Beats Solo 3 sans fil à -57%

Pour apporter un confort lors de l'écoute, Apple propose la réduction dynamique du bruit . Si cette fonction est activée en permanence, l'autonomie du casque ne dépassera pas les 22 heures en continu, mais elle vous isolera d'un environnement bruyant. Vous retrouvez également des micro beamforming pour une clarté optimale lors de vos appels. Disponible au tarif de 129,99€ , vous retrouverez la version Noir mat et Blanc verni sur le site de la Fnac. Le Beats Solo 3 est aussi en promotion chez Amazon au tarif de 131,55€ .

Si vous cherchez un casque de bonne qualité avec des fonctionnalités haut de gamme, le Beats Solo 3 sans fil d'Apple va probablement vous intéresser . En effet, il propose jusqu'à 40 heures d'autonomie grâce à l'efficacité de la puce Apple W1 . La firme de Cupertino a conçu le casque pour allier performance audio et économie d'énergie , autrement dit c'est vous qui allez vous fatiguer avant votre casque ! Niveau recharge, le Beats Solo 3 embarque la fonction " Fast Fuel " qui propose 5 minutes de charges pour 3 heures d'écoute, idéal le matin quand vous êtes pressé et que vous avez oublié de recharger votre casque.

C'est ce qu'on appelle un "méga bon plan", la Fnac propose en ce moment le casque sans fil Beats Solo 3 en noir mat et blanc verni à seulement 129,99€ au lieu de 299,99€. Le casque n'est pas tout récent, mais il propose des caractéristiques très convaincantes.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.