App Attest : une nouvelle API pour réduire la fraude dans les apps

Il y a 50 min (Màj il y a 45 min)

Guillaume Gabriel

Lorsqu'Apple sort une nouvelle version de l'un de ses systèmes d'exploitation, les principales nouveautés se destinent à nous autres, les utilisateurs.



Cependant, il ne faut pas négliger les développeurs, qui profitent également de l'arrivée de nouveaux outils et API permettant l'amélioration des applications.



C'est le cas pour iOS 14, qui fera l'introduction de App Attest, interface qui combattra la fraude dans les apps.

Apple lancera App Attest avec iOS 14

Dans iOS 14, Apple fera l'introduction de App Attest, une nouvelle sécurité pour les applications disponibles sur l'App Store. Il faut savoir que cette nouvelle API fait partie du framework DeviceCheck, lancé en même temps qu'iOS 11 à l'époque et aidant les développeurs à réduire la fraude dans leurs applications.



App Attest, lui, visera à réduire l'utilisation inappropriée des serveurs de développement via des applications compromises. Un nouvel outil pour faire face à la modification d'applications en dehors de l'App Store pour «tricher, supprimer les publicités ou accéder à du contenu premium».



App Attest ajoute une protection contre ce problème en vérifiant l'intégrité d'une application à l'aide d'une clé cryptographique, et ainsi s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une falsification.



Une bien belle nouvelle pour les développeurs, même si Apple le rappelle : il n'est pas possible d'éliminer toutes les fraudes.



