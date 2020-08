Des iPhones avec Fortnite installé se vendent a prix d'or

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

4

Á l'heure actuelle, si vous vous baladez sur eBay, vous pouvez voir des annonces d'iPhone à des prix assez fous. Ces prix grimpent carrément à 10 000 $ soit 8439 € ! La raison ? Fortnite est déjà installé à l'intérieur.

Des iPhones avec Fortnite : le nouveau phénomène

Petit rappel, depuis quelques jours, Apple et Epic Games se livrent une bataille au sujet de la commission de 30% pratiquée sur l'App Store, jugée beaucoup trop élevée par le propriétaire de Fortnite. A la suite de ce conflit, Fortnite s'est retrouvé bloqué (impossible à télécharger) sur l'App Store. En revanche, si vous avez déjà le jeu dans votre smartphone Apple, vous pouvez toujours y jouer.



Résultat, si vous tapez "iPhone Fortnite" dans eBay, vous pouvez trouver des annonces d'iPhone à des prix carrément excessifs. Les tarifs commencent aux alentours de quelques centaines de dollars, mais ça ne s'arrête pas là, une annonce d'un iPhone X à été aperçu au prix incroyable de 10 000 $ ! Certaines personnes ayant compris que le problème risque de durer un certain temps, ils ont jugé possible, de trouver un acheteur pour ce genre d'annonce.



Rappelons tout de même que Fortnite est disponible sur de multiples plateformes (Xbox,PS4,Switch,PC), et donc encore facilement accessible autrement.



À noter également que certains smartphones Android ont eux aussi le droit à ce genre d'annonce mais c'est plus rare.

Google ayant lui aussi bloqué les téléchargements de Fortnite sur son Play Store, pour les mêmes raisons.



Source