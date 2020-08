Nouvelle gamme colorée d’accessoires Lightspeed chez Logitech

Logitech lance ce mardi 25 aôut 2020, une nouvelle gamme de périphériques de jeu colorés pour les gamers sur Mac et Pc. Au menu, casques, claviers et souris Lightspeed.

Produits colorés rime avec modernité

Logitech, connu pour concevoir des produits compatibles avec Apple, a lancé ce mardi une gamme d'accessoires de jeu colorés. L'objectif principal, s'écarter de la sobriété esthétique (noir ou blanc) qu'appliquent en général les sociétés à leurs produits high-tech.

Casque gaming sans fil Lightspeed G733

Ce casque léger de 278 grammes est un casque de jeu fiable et de haute qualité. Vous pouvez jouer jusqu'à 29 heures sur une seule charge et être à 20 mètres d'un appareil hôte.



Il arbore un éclairage RGB Lightsync à deux zones orienté vers l'avant qui peut être personnalisé avec plus de 16 millions de couleurs. Il existe un micro amovible qui rend votre voix plus net, plus propre et plus professionnelle.



Il est disponible dans les coloris blanc, bleu, lilas et noir. Ils ont également des bandeaux réversibles dont la couleur est coordonnée avec les casques. Des bandeaux supplémentaires sont disponibles pour 10€ chacun. Il existe également des couvertures de micro qui viennent dans des couleurs et des formes originales telles qu'une moustache, une étoile, un cœur, des lèvres et un pouce vers le haut. Ceux-ci seront également disponibles pour 10€.



Les casques de jeu G733 commenceront à être expédiés en septembre pour 149€. Ils seront compatibles Mac, PC et PS4.

Périphériques de jeu : clavier G915 et souris G203 et G305

Après le nouveau casque, c'est au tour des souris de jeu G203 et G305 et du clavier G915 de changer de couleur.



La G203 est synonyme de performances abordables au niveau gaming. Il s'agit d'une souris filaire à six boutons qui peut être utilisée directement ou personnalisée avec le logiciel Logitech G Hub. Cela vous permet de changer les couleurs des LED mais également de programmer les boutons selon vos préférences. Lors de son lancement, la souris sera disponible en noir, blanc, bleu et lilas pour 39,99€.

Pour ce qui est de la G305. C'est une souris de jeu haut de gamme avec une connectivité sans fil. Les utilisateurs peuvent jouer pendant 250 heures à un taux de rapport de 1 ms en mode "Performance", sur une seule pile AA. Lorsqu'elle est basculée en mode "Endurance", elle s'actualise à 8 ms et peut durer jusqu'à neuf mois.

Cette souris est ultra-légère et donc idéale pour les jeux sur votre bureau ou en déplacement. Lors de son lancement, elle était disponible en blanc et noire. Maintenant place aux coloris bleu et lilas.



Enfin, le clavier G915 TKL est un clavier complet avec des touches fléchées directionnelles et sans pavé numérique. La combinaison parfaite pour les joueurs qui comptent sur des touches fléchées solides mais qui n'ont pas besoin de la majeure partie du pavé numérique. Il propose une connexion sans-fil et peut fonctionner sur une seule charge durant plus de 40 heures de jeu.



Comme d'autres dans la gamme, il a des couleurs RVB entièrement personnalisables. Les lumières peuvent également réagir à l'action du jeu, à l'audio et à la couleur de l'écran selon votre choix. Le clavier de jeu G915 TKL est disponible, mais le nouveau design sera vendu au prix de 229,99€ en septembre.





