Final Cut Pro mise sur les réseaux sociaux et s'améliore

Avec cette nouvelle mise à jour, la Pomme propose une amélioration du flux de production prix en permettant notamment de générer des données dans des dimensions personnalisées 1/8, 1/4, 1/2 ou en pleine résolution. Le logiciel prend désormais en compte le format ProRes Proxy ou H.264 et permet de choisir entre afficher les données originales ou les données optimisées. Final Cut Pro se met également aux réseaux sociaux en transformant automatiquement des projets dans un affichage de la plateforme de votre choix. Il est également possible de dupliquer le projet pour un autre réseau social : l'outil créé rapidement une version de votre projet pour les autres réseaux. Télécharger Final Cut Pro à 329,99 €

Avec sa dixième version de Final Cut Pro (v10.4.9, 2,7 Go, MacOS 10.14.6), Apple a fait très fort pour son outil de montage vidéo. Proposant de nombreuses nouveautés, les développeurs ont également réussi à améliore les performances de l'application. La Pomme a lancé une nouvelle mise à jour hier, estampillée 10.4.9, avec quelques ajouts dont notamment au niveau du flux de production. De plus, Apple semble donner de l'importance aux réseaux sociaux puisqu'ils viennent d'ajouter de nouveaux outils.

