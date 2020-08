Q2 2020 : des ventes d'iPhone stables selon Gartner

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Avec des mois compliqués, l'année 2020 ne sera pas une période à retenir pour les entreprises du monde entier, faute à la présence mondiale de la pandémie du COVID-19.



Confinement oblige et fermeture de nombreux points physiques, les ventes d'appareils high-tech sont complexes avec le virus.



Pour Apple, il semblerait que la casse soit limitée puisque selon Gartner, le Q2 semble assez stable.

Gartner : le marché du smartphone au Q2 en baisse

Selon le cabinet d'analyse Gartner, qui vient de publier les premiers résultats pour la période du Q2, le marché du smartphone est en pleine dégringolade.



Avec une baisse globale de 20,4% par rapport à l'année dernière, on ne peut que constater les dégâts provoqués par le COVID-19. Seulement, si la plupart des constructeurs sont en chute libre, Apple, lui, est stable et se place à la troisième position.



Par rapport à l'année précédente, la Pomme affiche une baisse de 0,4% dans ses ventes avec 38 millions d’iPhone écoulés. Samsung, toujours leader, a vendu 54,7 millions de smartphones, mais affiche une chute de 27,1% par rapport à 2019.



C'est mieux du côté de Huawei avec 54,1 millions de smartphones et une baisse de 6,8%, se plaçant à la seconde place.



Source