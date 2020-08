iPad Air 4 : le manuel dévoile Touch ID sur le bouton Power

Apple prépare une rentrée très chargée avec notamment les iPhone 12, les Apple Watch 6 ou encore les Mac ARM. Mais la firme doit également lancer de nouveaux iPad. Si l'iPad 8 tient la corde, l'iPad Air 4 est semble-t-il prêt à sortir.



Nous venons de dénicher les premières images de la tablette milieu de gamme d'Apple, ou plutôt de son manuel d'utilisation. On y aperçoit un appareil qui tend vers la gamme Pro.

iPad Air 4 : Joue la comme l'iPad Pro

On pourrait résumer cette fuite comme ceci : l'iPad Air 4 se prend pour un iPad Pro.



En effet, en scrutant les photos ci-dessous, vous pouvez observer un nouveau design pour la prochaine version de l'iPad Air. Le bouton Home a disparu, et les bords autours de l'écran ont diminué. Tous égaux, ils ont repoussé le Touch ID sur... le bouton Power. C'est ce qu'on peut lire en espagnol sur les images. Apple Pay est même mentionné.



Ce serait donc la première fois qu'Apple déplace son Touch ID. Android le fait d'ailleurs déjà depuis un moment pour libérer de la place sur la face avant.



Autre élément intéressant, le nouvel iPad Air est toujours doté du Smart Connector, un port qu'on ne trouve actuellement que sur les iPad Pro et l'iPad Air 3. De quoi renforcer la crédibilité de la fuite. On peut certainement s'attendre à un Magic Keyboard pour iPad Air 3 et 4 dans la foulée.



De même, en lisant bien, on voit la mention de l'Apple Pencil, mais sans pouvoir déchiffrer si il s'agit du premier ou du second modèle. En revanche, il est clair que le port de recharge sera en USB-C d'après la seconde capture. Idéal pour les accessoires comme un écran externe par exemple.



Voilà qui transforme l'iPad Air en mini iPad Pro. Le prochain modèle s'offrirait donc le même design sans (gros) bords, le Smart Connector et l'USB-C, pour un prix largement inférieur puisque Apple vend le Air à 569€ alors que l'iPad Pro débute à 899€.

