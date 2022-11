L'accessoiriste Twelve South dévoile le HoverBar Tower pour iPad (un support de sol flexible)

Les accessoiristes débordent d'idées dès qu'il s'agit d'accompagner les produits Apple dans votre quotidien, on s'en compte à nouveau avec la dernière pépite de Twelve South. L'entreprise annonce le HoverBar Duo, un support sur pied destiné à l'iPad où on retrouve de nombreuses possibilités !

Mais qu'est-ce que le HoverBar Duo ?

Vous cuisinez avec des recettes affichées sur votre iPad ? Vous apprenez d'un instrument de musique avec l'aide d'une application iPadOS ? Vous faites du sport régulièrement sur Apple Fitness+ avec votre iPad ? Alors l'HoverBar Duo va vous intéresser à coup sûr. Ce nouvel accessoire permet de maintenir votre iPad ou iPhone face à vous grâce à un long bras de plus d'un mètre qui est flexible selon vos envies du moment !



Disponible sur l'Apple Store en ligne (pour l'instant qu'aux États-Unis), voici comment Apple présente ce nouvel accessoire :

La Twelve South HoverBar Tower pour iPad est un support de sol flexible parfait pour les entraînements Apple Fitness+ et bien plus encore. Fixez votre iPad à ce support réglable en hauteur et entraînez-vous avec vos entraîneurs préférés n'importe où dans votre maison ou à l'extérieur sur le porche. Positionnez-le bas au sol pour un cours de yoga, au niveau des yeux pour les cours de musique ou devant votre vélo stationnaire. HoverBar Tower peut même tenir l'iPad au-dessus de votre moniteur de bureau comme un deuxième (ou troisième) écran.

De son côté, Twelve South résume tout le potentiel que peut vous apporter un tel accessoire :

Positionnez ce support de sol au ras du sol pour un cours de yoga, à hauteur des yeux pour des cours de musique, ou devant votre vélo d'appartement pour améliorer votre entraînement. HoverBar Tower peut même maintenir un iPad au-dessus de votre écran de bureau comme deuxième (ou troisième) écran. Utilisez l'iPad de manière illimitée avec HoverBar Tower

Avec son bras articulé, sa taille maximale de 1m59 et sa compatibilité avec une très grande quantité d'iPad, le HoverBar Tower va probablement convaincre une tonne de clients Apple !

Ce nouvel accessoire est proposé en coloris blanc ou noir, c'est à vous de choisir la couleur qui vous conviendra le plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du stock, quelle que soit la finition.



Comme on pouvait le prévoir avec de nombreux accessoires similaires, on retrouvera un prix assez élevé. Attendez-vous à devoir dépenser 129,95 dollars pour obtenir ce nouveau produit. Pour le moment, la disponibilité n'est que sur l'Apple Store US, toutefois cela devrait évoluer sous peu puisqu'on retrouve déjà pas mal d'accessoires de Twelve South sur l'Apple Store en ligne français.