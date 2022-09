L'accessoiriste Hyper dévoile un adapateur secteur multiport de 140 W

Depuis plusieurs années, les accessoiristes se livrent une véritable bataille à celui qui proposera l'adaptateur secteur avec le plus de puissance et de ports USB-C. Si nous avons pu voir quelques prouesses dans ce domaine chez certains concurrents comme Belkin ou encore Anker, Hyper nous impressionne aujourd'hui avec son chargeur HyperJuice de 140 watts.

Rechargez plus rapidement plusieurs appareils en simultané

Le nouveau chargeur HyperJuice de 140 W, compatible avec la norme PD 3.1 a été annoncé aujourd'hui dans un communiqué de presse. Son principal atout mis en avant par Hyper, c'est sa capacité à charger un MacBook Pro 16 pouces de 0 à 50% en seulement trente minutes lorsqu'il est utilisé avec la connexion de charge USB-C à MagSafe 3 d'Apple.



Hyper a également travaillé sur un adaptateur secteur 24% plus petit, ce qui facilite le transport lors de vos déplacements professionnels ou pendant des vacances. Vous pourrez le glisser dans votre sac sans que celui-ci occupe trop de place, il s'agissait d'une demande récurrente de la part des clients d'Hyper qui a visiblement été entendu par les ingénieurs de l'accessoiriste.

Sur ce nouvel adaptateur secteur, on retrouve 3 ports :

dont l'un qui possède une puissance de 140W et le second de 100 W maximum, bien sûr la puissance sera divisée en 2 si vous utilisez en même temps les deux ports USB-C. 1 port USB-A avec une puissance de 30 W

Pour le moment, le HyperJuice de 140 W est exclusivement disponible aux États-Unis, en attendant le lancement en France, vous pouvez vous rapprocher d'une alternative sur Amazon France, mais avec moins de puissance.

