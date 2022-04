Satechi dévoile un support pour MacBook (mais aussi pour iPhone et iPad !)

⏰ Il y a 5 heures

Julien Russo

Les accessoiristes débordent d'idées originales pour attirer les consommateurs, Satechi a surpris tout le monde cette nuit en dévoilant un nouveau support à double vertical pour y installer deux MacBook. Découvrez ce support qui va probablement rencontrer un joli succès.

Nouveauté Satechi

Il est commercialisé depuis quelques heures avec le doux nom de "Dual Vertical Stand", ce support pour le moins atypique vous permet de placer votre MacBook, iPad ou iPhone en vertical et en toute sécurité sans que celui-ci risque de tomber du support. L'avantage, c'est qu'il prend en charge 2 appareils maximum, vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, vous pouvez mettre 2 MacBook comme un MacBook et un iPhone !



La conception a été pensée pour permettre d'améliorer le flux d'air de l'appareil, les composants internes pourront conserver une température optimale en cas de téléchargements d'un fichier ou toute autre activité qui peuvent créer une surchauffe.

En ce qui concerne les matériaux, on retrouve des coussinets antidérapants pour maintenir l'appareil en vertical et que celui-ci ne glisse jamais du support. Satechi propose également un cadre construit en aluminium de haute qualité, il est capable de résister au choc et apporte un magnifique design qui pourra même se marier avec le design d'un MacBook de dernière génération !



Le Dual Vetical Stand est disponible au tarif de 39,99 dollars sur le site de Satechi ou sur Amazon.

Satechi annonce également un nouveau câble HDMI 2.1

Le célèbre accessoiriste a aussi dévoilé un câble HDMI 2.1 de haute vitesse et avec une résistance optimale grâce à sa conception en nylon tressé et à son connecteur plaqué or 24 carats.

La bonne nouvelle, c'est que ce câble est capable de prendre en charge la 8K Ultra HD à 60 Hz, la 4K à 120 Hz et le 1080p à 100 Hz. Satechi explique également qu'il est possible d'obtenir une expérience digne du cinéma avec ce nouveau câble HDMI compatible HDR / 12 Bits.

Le câble HDMI de Satechi est aussi performant en ce qui concerne la qualité audio, il prend en charge des formats multicanaux avancés, non compressés et sans perte.



Ce nouveau câble HDMI 2.1 à haute vitesse sera parfait pour un MacBook Pro 14 pouces / 16 pouces (M1 Pro & Max), mais aussi une PS5 ou Xbox Series X.



Satechi commercialise son câble HDMI de dernière génération à seulement 29,99 dollars.