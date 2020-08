Le scanner LIDAR seulement sur l'iPhone 12 Pro

Un nouveau rapport de Digitimes vient de tomber. À travers celui-ci, on comprend que le scanner LIDAR sera réservé seulement à la gamme Pro de l'iPhone 12. Revenons ensemble sur ce sujet qui n'en finit plus de faire parler. La dernière fois, nous avions eu vent d'un scanner uniquement sur le 12 Pro Max.

Après l'iPad Pro , l'iPhone 12 Pro pour le Lidar ?

Comme je le disait ce matin avec "l'estimation en baisse sur l'expédition d'iPhone 12", ou encore même il y a une heure avec "la nouvelle couleur bleue marine", les rumeurs ne s'arrêtent jamais au sujet de l'iPhone 12. Selon un nouveau rapport de Digitimes, on se dirige bien vers un capteur LIDAR au dos du/des iPhone 12 Pro.



Le rapport prédit que le LiDAR devrait être de plus en plus adopté pour les applications grand public dans les années à venir, en raison du fait qu'Apple "incorporera la technologie dans certains de ses nouveaux modèles d'iPhone 5G". Bien que le rapport DigiTimes n'indique pas explicitement que le LiDAR sera exclusif aux modèles ‌iPhone 12‌ Pro, il semble probable que ce soit la signification implicite selon laquelle la fonctionnalité ne concernera pas tous les nouveaux modèles ‌iPhone‌.

Dans le même temps, certaines fuites ont suggéré que le scanner LiDAR ne serait disponible que sur l'iPhone 12‌ Pro Max de 6,7 pouces, mais d'autres ont affirmé que la fonctionnalité concernerait les modèles ‌iPhone 12‌ Pro de 6,1 pouces et 6,7 pouces. Les modèles ‌iPhone 12‌ moins chers de 5,4 et 6,1 pouces n'auraient donc pas le droit au scanner LiDAR, la technologie étant considérée comme une fonctionnalité "pro".

La semaine dernière, des captures d'écran d'une première unité de production de l'iPhone 12 Pro montraient les paramètres de la fonctionnalité LiDAR.

Le LIDAR qu'est ce que c'est ?

LiDAR, qui signifie «détection et télémétrie de lumière», est apparu pour la première fois dans la gamme de produits Apple sur l'iPad Pro 2020. La technologie était principalement utilisée dans l'industrie automobile avant de devenir des produits de technologie grand public portables. Les fabricants de composants LiDAR bénéficieraient de la prolifération de la technologie de numérisation. Le scanner LiDAR peut mesurer les distances en éclairant la cible avec une lumière laser et en mesurant la réflexion avec un capteur. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour faire des représentations 3D précises d'un objet ou d'un environnement, et peuvent améliorer considérablement les expériences de réalité augmentée.

Conclusion

Pour faire la conclusion de tout ça, le scanner LIDAR devrait bien être disponible seulement sur la gamme Pro de l'iPhone 12. Cela prend tout son sens vu que le seul appareil actuel qui a le droit au LIDAR chez Apple est l'iPad Pro 2020. Ce serait donc la suite logique. De plus, c'est une nouvelle fonctionnalité, dans un domaine ou il y a encore énormément de nouvelles choses à découvrir, donc cela paraît logique qu'Apple le garde pour les utilisateurs de la gamme Pro (les modèles les plus chers). Il devrait même rester exclusif à la gamme Pro au-delà de la gamme iPhone 12, soit sur les iPhone 12S Pro ou iPhone 13 Pro.



Vivement l'annonce officielle, que l'on soit fixé sur le sujet. Les rumeurs évoquent le 12 octobre...







