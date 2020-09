Elon Musk devient le 3ème homme le plus riche du monde

Alexandre Godard

Elon Musk est désormais plus riche que Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. Grâce au succès fulgurant de Tesla en bourse, le milliardaire est brièvement devenu le troisième homme le plus riche du monde, juste derrière Bill Gates et Jeff Bezos. Il distance ainsi Bernard Arnault et Warren Buffet, le célèbre investisseur américain.

Musk dépasse Mark Zuckerberg

D’après le Bloomberg Billionaires Index, qui dévoile un classement en temps réel des individus les plus fortunés, Elon Musk s’est brièvement imposé comme le troisième homme le plus riche de la planète avec une fortune nette estimée à 115 milliards de dollars.



Le fondateur de Tesla a donc dépassé Mark Zuckerberg, le créateur du réseau social Facebook. Momentanément relégué à la quatrième place du classement de Bloomberg, on rappelle que Zuckerberg est toujours propriétaire d'une fortune estimée à 111 milliards de dollars.



Quelques semaines plus tôt, Elon Musk a aussi dépassé Bernard Arnault, le PDG de LVMH (85,7 milliards de dollars). En tête du classement, on trouve toujours Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, avec une fortune de 202 milliards de dollars, talonné par Bill Gates, célèbre fondateur de Microsoft, avec un butin de 126 milliards de dollars.

Merci à Tesla et à la bourse

Au début de l’année 2020, la fortune d’Elon Musk n’était pourtant estimée "qu’à 90 milliards de dollars". L’homme d’affaires sud-africain a grandement profité de la hausse du cours de l’action en bourse de Tesla. Pendant le mois d’août, l’action boursière a gagné 50% de sa valeur ce qui rarissime dans le monde de la bourse. Plus récemment, le fractionnement par cinq de l’action s’est accompagnée d’une nouvelle hausse de 10%. Actuellement, une action Tesla s’échange à 475,05 dollars.



Et oui, même les hommes les plus riches de la planète sont en compétition sur le plan financier. À voir dans les mois et années à venir, qui de Musk ou de Zuckerberg dépassera l'autre définitivement.





