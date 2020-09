La 5G rapide seulement sur l'iPhone 12 Pro Max ?

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

5

Si tous les iPhone 12 seront capables de se connecter au nouveau réseau 5G, tous n'auront pas la même vélocité. Comme pour l'écran OLED, Apple a prévu deux gammes avec un modem classique pour capter les ondes de 6 GHz et un modem premium capables de d'intercepter les ondes millimétriques, les mmWave.



Selon Fast Company, seul l’iPhone 12 Pro Max en sera équipé. Voilà qui vient doucher nos attentes qui avaient déjà été revues à la baisse pour le Lidar, même si tout le monde n'est pas d'accord. Deux fonctions exclusives à l'iPhone géant de 6,7 pouces ? Aberrant, d'autant que le cabinet parle d'une disponibilité uniquement aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon.

Un seul iPhone avec le super modem 5G

Les autres iPhone 12, et donc l'iPhone 12 Pro de base, auront seulement droit à la 5G de base, les fréquences sous les 6 GHz. Si leur portée est plus importante, les débits sont quant à eux moindres, bien qu'ils soient toujours plus rapides que ceux de la 4G. De même, cette technologie autorise plus de connexions simultanées, de quoi séduire les opérateurs par son rendement.



La raison de ce choix serait double : Apple aurait des stocks limités sur ces compostants et les modems mmWave seraient plus gros, contraignant ainsi la firme à réduire la batterie. Pour éviter de réduire l'autonomie, Apple aurait donc privilégié l'iPhone 12 Pro Max qui a encore de la place dans son chassis.



De toute façon, la plupart des pays ne proposent pas encore la 5G et le déploiement se fera d'abord en sub-6 GHz. C'est le cas par exemple en France.



Enfin, Fast Company confirme un iPhone 12 4G pour le printemps 2021 afin de remplacer l’iPhone SE 2020.



Vous y croyez ? Les anti-phablets devraient encore une fois pester (à juste titre)...