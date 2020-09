Nouvelle bêta 8 pour tvOS 14, iOS 14, iPadOS 14 et watchOS 7

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Alors qu'Apple a annoncé hier le Special Event du 15 septembre, les mises à jour bêtas des firmwares à venir sont arrivées un jour plus tard. En effet, la firme propose une avalanche de nouvelles mises à jour à l'approche du lancement officiel de tvOS 14, macOS Big Sur et iOS 14/iPadOS 14. Il s'agit de la bêta 8 d'iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et de watchOS 7. MacOS 11 arrivera plus tard, encore une fois

Bêta 8 pour iOS 14 et les autres

Si vous êtes développeur iOS, vous pouvez dès maintenant télécharger la 8e bêta d'iOS 14 (build 18A5373a), d'iPadOS 14 et de tvOS 14 (build 18J5385a). Idem pour watchOS 7 (build 18R5382a). La version pour les testeurs publics arrivera dans quelques heures.

Pour télécharger la mise à jour d'iOS 14 sur votre iPhone et iPad, rendez-vous dans les réglages puis Général et Mise à jour logicielle. Il faut avoir installé le profil développeur.

Sur l'Apple TV, direction l'application Réglages > Système et Mises à jour logicielles.

Pour l'Apple Watch, il faut lancer l'installation depuis l'iPhone appairé, s'assurer d'avoir 50% de batterie et que la montre soit branchée.



Nous mettrons à jour l’article avec les nouveautés qui devraient être maigres, sachant que la bêta 7 ne comprenait que trois petits ajustements visibles dont de nouveaux fonds d'écran en mode sombre.



Les nouveautés sur iOS 14 bêta 8