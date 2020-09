Apple Card : Vers un lancement à l'international ?

Julien Russo

L'Apple Card a été lancé le 6 août 2019 en collaboration avec la banque Goldman Sachs, depuis cette date, un seul pays peut bénéficier de la carte de crédit d'Apple, il s'agit des États-Unis. Cela fait maintenant plus d'un an qu'on attend son lancement dans d'autres pays et justement cela ne devrait plus tarder...

Bientôt disponible en France ?

Plusieurs mois après sa disponibilité, l'Apple Card a très vite été couronné de succès, avec ses nombreux avantages elle a su conquérir le coeur des américains. Comme Apple est le genre d'entreprise à ne jamais en avoir assez et vouloir toujours plus, l'Apple Card pourrait prochainement voir le jour à l'international.

Cette rumeur est propulsée par MacRumors qui explique avoir obtenu des informations d'une source proche d'une société bancaire basée en Australie.

Cette personne à qui a divulgué plusieurs informations top secrètes affirme que plusieurs pays vont prochainement connaitre un lancement et une disponibilité assez rapide de la carte de crédit d'Apple. L'informateur secret n'a pas informé quel pays allait avoir le lancement de l'Apple Card, mais par exemple pour l'Australie tout serait être prêt en même temps que la sortie d'iOS 14.1 ou iOS 14.2, soit le début de l'année prochaine (environ) !

En coulisse, Apple a également procédé à plusieurs recrutements pour devenir "chef de produit Apple Card", une curieuse coïncidence... La firme de Cupertino chercherait-elle plus de monde pour assumer une couverture plus grande de l'Apple Card ?

Ces postes impliquent plusieurs tâches importantes comme "travailler avec des partenaires externes tels que des réseaux de paiement, des émetteurs bancaires et d'autres secteurs". Voici ce qu'on peut voir dans la fiche descriptive du poste !



Autre révélation importante qui indique un probable lancement en Europe, ce sont des références au RGPD pour "Apple Card" qui ont été trouvés dans le code d'iOS 14 Beta 8. Sans surprise, si Apple veut lancer sa carte de crédit en Europe, la firme devra le faire en respectant le règlement général sur la protection des données. Mais attendez... Pourquoi Apple ajouterait cela dans le code d'iOS si l'Apple Card devait rester exclusivement aux États-Unis ? Très étrange...



L'événement de mardi prochain pourrait peut-être nous réserver une surprise en ce qui concerne une expansion mondiale de l'Apple Card. Les négociations seraient toujours en cours dans plusieurs pays, il faut dire que le secteur bancaire est quelque chose de difficile et qui prend du temps, surtout quand ce n'est pas le coeur de l'activité d'Apple !

Les avantages de l'Apple Card ?

Vous allez nous dire... Mais quel est l'intérêt de choisir une Apple Card si ma banque me satisfait déjà ?

L'Apple Card c'est une certaine liberté que n'offrent pas les banques. Par exemple, avec la carte de crédit d'Apple il n'y a pas de frais de pénalités de retard si vous êtes en retard dans un remboursement, vous n'avez aucuns frais d'activation ni d'utilisation.

L'Apple Card possède également un cash-back très intéressant. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit de micro-remboursements quand vous achetez chez un commerçant qui a effectué au préalable un partenariat avec la firme de Cupertino.

Chez Apple, le cash-back est permanent et directement de base pour l'ensemble des clients Apple Card, par exemple si vous effectuez un achat sur l'une des plateformes d'Apple (Apple Store, iTunes, App Store...) vous récupérez instantanément 3% de la somme dépensée.

Quand vous achetez avec l'Apple Card via Apple Pay, vous récupérez 2% de la somme dépensée chez n'importe quel commerçant.



L'Apple Card c'est aussi une protection constante de votre vie privée. Chaque transaction génère automatiquement un "code de sécurité dynamique". À travers cette technique, tous les achats que vous effectuez en ligne ou en physique sont anonymes et ne peuvent être retracés ni par Apple ni par des autorités compétentes.



Dernier point avantageux, c'est l'application. Avec l'Apple Card vous retrouvez toutes les informations nécessaires dans l'application "Wallet" de votre iPhone. Apple a effectué une intégration spectaculaire digne de la plus grande application bancaire de l'App Store. Vous retrouvez un anneau dynamique qui indique du vert quand votre solde est positif et rouge quand vous approchez du 0$. La conception fait penser aux anneaux dans l'application "Activité".

Apple propose également une vision complète de vos dernières transactions avec la date, une photo de l'enseigne, l'adresse où l'achat a été effectué et le montant exact.



