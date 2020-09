Covid-19 : L'Angleterre et le Pays de Galles vont lancer une app de suivi des contacts le 24 septembre

Si en France les résultats de l'application StopCovid sont peu concluants, dans certains pays les applications de traçages affichent des résultats bien plus positifs. L'Angleterre et le Pays de Galles n'ont toujours pas lancé leur application pour lutter contre la propagation du Covid-19. Vu le nombre de nouveaux cas en progression, il devient urgent de lancer cette nouvelle app !

NHS Covid-19 lancé le 24 septembre

Après plusieurs mois d'expérimentations et de développement, l'application NHS Covid-19 va enfin voir le jour. Le secrétaire à la Santé Matt Hancock a expliqué que l'application tombe à un moment décisif où le nombre de contaminations journalières est en progression. Comparée à la France, l'Angleterre a pris la décision de passer par l'API d'Apple et de Google pour le traçage des contacts. Après une étude approfondie du fonctionnement, il a été jugé que le système que proposent les deux firmes californiennes est fiable et respectueux de la vie privée (comme les informations restent dans le smartphone).

NHS Covid-19 a été testé au mois de mai sur l'île de Wight. Tout n'a pas été parfait du jour au lendemain, mais aujourd'hui l'application est irréprochable et prête à être déployée à partir du 24 septembre sur l'App Store et le Google Play.

Le fonctionnement va être exactement le même que dans les autres pays qui proposent déjà une application de traçage. Toute la journée votre smartphone va traquer (via le Bluetooth) les autres smartphones à proximité de vous. Dès qu'une personne ayant été proche de vous (avec une durée et une distance déterminée) se déclare comme positive au Covid-19, vous recevrez une notification pour vous signaler que vous avez été en contact avec une personne qui était potentiellement infectée et qu'il est nécessaire de vous faire tester.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 au Royaume-Uni ne cesse de prendre de l'ampleur depuis plusieurs jours, en moyenne il y a environ 2500 nouveaux cas depuis plus d'une semaine.

