Mise à jour supplémentaire pour MacOS 10.15.6 pour le WiFi et iCloud Drive

La mise à jour supplémentaire actuelle de macOS 10.15.6 porte le numéro de build 19G2531 . Bizarrement, elle apparaît sur le site Web des développeurs d'Apple, mais n’est pas marquée en tant que bêta. Cette dernière mise à jour pour macOS 10.15.6 intervient donc un mois après que la précédente mise à jour supplémentaire ait apporté des correctifs pour les problèmes de virtualisation ainsi qu'un problème avec l'iMac 2020 . Ces modifications mineures précèdent le lancement de MacOS 11 Big Sur cet automne, ce qui apportera une refonte du design de macOS, de nombreux changements dans Safari, de nouveaux widgets, un centre de contrôle, des améliorations de Messages et bien plus encore.

Apple a publié une troisième mise à jour supplémentaire pour macOS 10.15.6 avec des améliorations de performances et des corrections de bogues. Mais surtout, cette mise à jour résout les problèmes de WiFi et d'iCloud que certains utilisateurs Mac rencontraient.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.