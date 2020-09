Apple présente les iPad Air 4 et iPad 8 : prix et nouveautés

Guillaume Gabriel

C'est officiel, Apple met à jour sa gamme d'iPad grand public avec un nouvel iPad Air 4 en guise de milieu de gamme et un iPad 8 pour constituer l'entrée de gamme.



Si l'iPad Air 4 lorgne du côté des iPad Pro et s'offre en premier la puce A14, l'iPad 8, lui, n'est pas en reste... Il emprunte notamment la puce A12 Bionic pour des performances impressionnantes.

iPad Air 4 : un iPad Pro de 10,9 pouces !

La quatrième version du Air révolutionne le genre en proposant un design aux bordures plates, colorés, tout en amenant une compatibilité avec l'Apple Pencil de deuxième génération.



Adieu Face ID, on retrouvera bel et bien Touch ID sur le bouton de démarrage (protégé par du cristal de saphir), comme les rumeurs l'indiquaient ! Nous étions les premiers à l'évoquer suite à la fuite du manuel d'utilisation.



Autre grosse nouveauté, l'intégration de la nouvelle puce A14 d'Apple, premier à passer à une gravure de 5 nm ! Niveau performance, c'est prometteur, avec six coeurs intégrés et des performances rehaussées de 40 % par rapport à l'ancien iPad Air.



Le réseau neuronal est encore plus fou : il compte désormais 16 cœurs et peut gérer 11 trillions d'opérations (deux fois plus rapides que la puce A13).



Tout comme comme les iPad Pro, l''iPad Air 4 se met également au port USB-C à la place du Lightning et propose des hauts-parleurs stéréo. Il lui pique aussi son appareil photo arrière de 12 mp. La star de ce keynote !



Voici le détail des capacités photos et vidéos de l'iPad Air 4 :

Appareil photo grand‑angle 12 Mpx

Ouverture ƒ/1,8

Objectif à cinq éléments

Filtre infrarouge hybride

Capteur arrière de luminosité

Live Photos avec stabilisation

Mise au point automatique avec Focus Pixels

Mise au point par toucher avec Focus Pixels

Photos et Live Photos à large gamme de couleurs

Panoramique (jusqu’à 63 Mpx)

Réglage de l’exposition

Réduction du bruit

Smart HDR pour les photos

Stabilisation automatique de l’image

Mode Rafale

Mode Retardateur

Géo­référence­ment des photos

Formats d’image disponibles : HEIF et JPEG

Enregistrement vidéo 4K à 24 i/s, 30 i/s ou 60 i/s

Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s

Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s

Accéléré avec stabilisation

Stabilisation vidéo de qualité cinéma (1080p et 720p)

Mise au point automatique continue

Réduction du bruit

Prise de photos 8 Mpx pendant l’enregistrement vidéo 4K

Zoom lecture

Géo­référence­ment des vidéos

Formats vidéo disponibles : HEVC et H.264

Caméra FaceTime HD :

Photos 7 Mpx

Ouverture ƒ/2,0

Enregistrement vidéo HD 1080p à 60 i/s

Photos et Live Photos à large gamme de couleurs

Smart HDR

Retina Flash

Capteur arrière de luminosité

Stabilisation automatique de l’image

Mode Rafale

Réglage de l’exposition

Mode Retardateur





Enfin dernier point, et non des moindres, l'écran laminé Liquid Retina de 10,9 pouces fait un bond en avant avec un affichage True Tone, la large gamme de couleurs P3 et un revêtement antireflet. L'autonomie annoncée est de 10 heures.

Prix et date de l'iPad Air 4

L'iPad Air 4 sera disponible en cinq couleurs, avec de l'argent, du gris sidéral, de l'or rose, du vert et du bleu. Prix de base : 599 $ aux USA et 669€ en euros en France. Cela fait 100€ de plus chez nous. Aie, d'autant qu'on a que 64 Go à ce prix. Il faut passer à 839€ pour avoir 256 Go, la version supérieure.



Disponible le mois prochain, d'après le site d'Apple. A notre avis, la nouvelle tablette d'Apple présente un excellent rapport qualité / prix que vous pourrez confirmer avec notre comparatif avec l'iPad Pro.

iPad 8 : du gain en puissance

De l'autre côté, la nouvelle entrée de gamme s'appelle iPad. Il s'agit de la huitième mouture après un iPad 7 plutôt décevant car il régressait au niveau du processeur.



Mais, pour cette nouvelle version, Apple a mis les bouchées doubles ! La tablette emmène une puce A12 Bionic, soit la même que sur les iPad Pro, pour toujours plus de puissance. Et c'est justement sur la puissance qu'Apple a misé : la tablette est deux fois plus puissante que les ordinateurs portables les plus vendus, quatre fois plus que les tablettes Android et six fois que les Chromebook...



Avec l'implémentation de cette puce, la Pomme veut appuyer sa présence dans l'intelligence artificielle en créant un réseau neuronal rendu possible avec CoreML.



Côté photo, peu ou prou de changements par rapport au précédent modèle. Dommage, surtout la partie selfie qui stagne à 1,2mp.



Appareil photo :

Appareil photo 8 Mpx

Ouverture ƒ/2,4

Objectif à cinq éléments

Filtre infrarouge hybride

Capteur arrière de luminosité

Live Photos

Mise au point automatique

Panoramique (jusqu’à 43 Mpx)

HDR pour les photos

Réglage de l’exposition

Mode Rafale

Mise au point par toucher

Mode Retardateur

Stabilisation automatique de l’image

Détection des corps et des visages

Géo­référence­ment des photos

Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 i/s

Prise en charge du ralenti en 720p à 120 i/s

Accéléré avec stabilisation

Stabilisation de l’image vidéo

Détection des corps et des visages

Zoom vidéo 3x

Géo­référence­ment des vidéos

Caméra FaceTime HD :

Photos 1,2 Mpx

Ouverture ƒ/2,4

Retina Flash

Capteur arrière de luminosité

Live Photos

Enregistrement vidéo HD 720p

HDR pour les photos

Détection des corps et des visages

Mode Rafale

Réglage de l’exposition

Mode Retardateur





Concernant les accessoires, l'iPad reste compatible avec les précédents, que ce soit la première version de l'Apple Pencil que les claviers officiels et d'autres accessoiristes.

Prix et date de sortie de l'iPad 8

L'iPad 8 peut être commandé dès aujourd’hui pour une vente prévue ce vendredi, à partir de 329 $. En France, le prix reste à 389€.