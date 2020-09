iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et watchOS 7 : Les Golden Master sont disponibles

Il y a 39 min (Màj il y a 33 min)

Julien Russo

5

C'était le feu cet Apple Event ! Comme à son habitude, après l'annonce de nouveaux produits, Apple libère quelques minutes après la fin de la keynote les Golden Master de ses versions logicielles en bêta depuis le début de l'été. Elles sont disponibles dès maintenant (seulement pour les développeurs pour l'instant).

Golden Master disponible

L'ensemble des développeurs qui sont inscrits au programme des bêtas d'iOS 14, d'iPadOS 14, de watchOS 7 et de tvOS 14 peuvent dès maintenant télécharger l'ultime bêta avant la sortie officielle.

La Golden Master est appelée la version de la dernière chance, c'est précisément sur cette mise à jour que l'ensemble des bugs et imperfections doivent disparaître avant la mise à disposition au public. Pour l'instant, seuls les développeurs ont accès aux Golden Master, mais on imagine que pour les testeurs publics, cela ne devrait plus tarder. C'est probablement une question d'heures.

Pour la télécharger, c'est le même chemin que d'habitude. Rendez-vous dans vos réglages puis dans Mise à jour logicielle et vous trouverez ici la Golden Master d'iOS 14 et d'iPadOS 14.

Pour watchOS 7 il suffit de vous rendre dans l'application "Watch" et pour l'Apple TV dans l'application "Réglages" puis Système.

Pour rappel, il a été confirmé il y a quelques minutes que iOS 14 et iPadOS 14 seront disponibles en version finale dès la semaine prochaine !