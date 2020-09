L’iPad 8 ce soir avec puce A12X, l’iPad Air 4 avec puce A14

Ce soir sera consacré aux Apple Watch 6 et aux iPad Air 4, mais ils ne seront pas seuls. Si une Apple Watch SE est prévue (et annoncée par nos soins depuis un mois), il y a aurait aussi l’iPad 8, comme nous l’indiquions il y a peu. Habituellement lancée au printemps, l’entrée de gamme de 8e génération musclerait son jeu avec la puce A12X que l’on trouve sur l’iPad Pro 2018.

Evan Blass qui publie sous le nom de Evleaks, dévoile la liste des nouveautés attendues ce soir. Le leaker n’est pas spécialiste d’Apple mais il ratisse large dans l’industrie avec un taux de réussite supérieur aux autres.

D’après lui, l’iPad 8 sera lancé aux côtés de l’iPad Air 4 avec une puce A12X, en lieu et place de la puce A10 qui commence à être à la traîne. Ce qui est surprenant, c’est qu’Apple réserve ses puces améliorées à ses tablettes du dessus. Même si c’est une puce A12, l’iPad 8 recevra un bon coup de fouet.

- iPad Air 4th Gen: A14 and USB-C

- iPad 8th Gen: A12X and Lightning

- Apple Watch Series 6: S4, 2 sizes, both BT and LTE

- Apple Watch SE: also in 2 sizes, also BT and LTE versions