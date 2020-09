iPad Air 4 : Le premier appareil à proposer le processeur A14 ?

Il y a 23 min (Màj il y a 14 min)

Julien Russo

1

À moins d'une heure avant l'Apple Event, les rumeurs s'intensifient à propos des probables annonces qui devraient avoir lieu dans la soirée. Si une nouvelle Apple Watch Series 6 serait bien de la partie, ce qui est sûr et certain c'est que la firme de Cupertino annoncerait également un iPad Air 4, avec des caractéristiques particulièrement attrayantes !

La puce A14 pour l'iPad Air 4 ?

La grosse nouveauté côté processeur chez Apple cette année c'est l'arrivée de la puce A14. Si on sait que tous les modèles d' iPhone 12 auront cette nouvelle puce, elle devrait également débarquer dans l'iPad Air 4. La nouvelle tablette d'Apple devrait donc être le premier appareil Apple à intégrer ce processeur gravé par TSMC en 5nm.

Cette rumeur a été relayée par le célèbre leakers Evan Blass hier et a été confirmée par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg il y a quelques heures.

L'iPad Air 4 pourrait être un phénomène cette année si on en croit les récentes indiscrétions, à commencer par son tout nouveau design sans bord qui s'approcherait de celui de l'iPad Pro. Apple aurait également intégré le Touch ID dans le bouton Power sur le côté latéral droit de la tablette. Pour finir, l'iPad Air 4 intègrerait la puce A14, la toute dernière, la plus puissante !

Une chose est sûre c'est qu'il ne faudra pas s'attendre à une baisse de prix avec tous ces ajouts...

Notons quand même que l'appareil qui a toujours eu le nouveau processeur en premier a été l'iPhone, mais comme cette année à cause du Covid-19 le smartphone est légèrement en retard, l'iPad pourrait doubler l'iPhone !

À prendre en compte : la seule fois où l'iPad a été le premier appareil a recevoir le dernier processeur maison d'Apple, ça a été lors du lancement de l'iPad 2. La tablette avait reçu le processeur A5 avant l'iPhone 4S comme le rappelle Gurman.