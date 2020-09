Apple invite les développeurs à soumettre leurs apps pour iOS 14

Medhi Naitmazi

Après trois mois de bêtas pour iOS 14, mais aussi iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, tvOS 14 et watchOS 7, Apple invite les développeurs à télécharger Xcode 12 GM pour compiler leurs apps. L’App Store peut désormais accueillir les versions spécifiques aux nouveaux firmwares.



Mais cette année, les développeurs dont nous faisons partie, n’ont que moyennement apprécié la chose. Explications.

Les développeurs pris de court

Si vous êtes développeurs, et que vous avez suivi le keynote hier soir, vous savez que Tim Cook a conclu la présentation des nouveautés par une phrase loin d’être anecdotique : les versions finales d’iOS 14 et compagnie seront disponibles dès demain. Cela signifie que les développeurs n’auront pas le temps d’envoyer leurs apps pour être prêt le jour J.



En effet hier, dans la foulée, Apple a sorti les versions Golden Master d’iOS 14, iPadOS 14, TvOS 14 et watchOS 7 nécessaires à cela, mais le timing est trop serré. Cela ne laisse même pas 24 heures aux développeurs, alors que les années passées, la GM et la version finale était espacée de plusieurs jours. Ce laps de temps était utile pour tester correctement et corriger les éventuels bugs.



Pas sûr que Tim Cook se soit fait des amis du côté des développeurs...