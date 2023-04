Une enquête assure que 39% des développeurs Mac travaillent avec ChatGPT pour leurs apps

ChatGPT est probablement la révélation de ce début d'année 2023, l'intelligence artificielle d'OpenAI a une connaissance extraordinaire dans tous les domaines, y compris le développement d'applications pour smartphone, tablette et ordinateur. Une récente enquête a dévoilé à quel point ChatGPT est devenu populaire chez les développeurs macOS !

39% des développeurs Mac exploitent l'IA d'OpenAI

Dans le domaine du développement d'applications, ChatGPT serait devenu une référence, du moins pour les développeurs d'apps macOS, ils sont de plus en plus nombreux à se servir de l'intelligence artificielle au quotidien pour avancer plus rapidement dans la création de leurs applications ou mises à jour. Selon une enquête de SetApp, près de 39% des développeurs de Mac exploitent régulièrement ChatGPT afin de générer du code pour leurs applications macOS, 41% assurent pouvoir bientôt s'y mettre et 20% ne comptent pas du tout utiliser d'intelligence artificielle, estimant qu'ils peuvent faire tout eux-mêmes sans l'aide d'un tiers.

Quel intérêt d'utiliser ChatGPT pour le développement d'application ?

Les avantages de recourir à ChatGPT pour le développement d'application sont nombreux, l'IA a été entraînée sur une grande quantité de données textuelles, ce qui lui permet de comprendre et de générer du langage naturel avec une grande précision. Les résultats observés depuis la sortie de ChatGPT montrent qu'une application développée avec une IA a un langage naturel parfois plus avancé que les applications traditionnelles développées à 100% par un humain.



Autre atout, ChatGPT peut être réglé pour des tâches spécifiques et des domaines particuliers, cela permet une personnalisation et une adaptation précise de l'application pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

Apple autorise la pratique

Pour le moment, Apple n'a pas exprimé d'interdiction quant à l'utilisation des intelligences artificielles de type ChatGPT pour le développement des applications. Par exemple, une application qui aurait été développée à plus de 80% par une IA pourrait passer l'étape de validation pour accéder à l'App Store sans problème.



Il faut savoir que le développement d'une app par une IA n'a rien de néfaste, toutefois, l'utilisation d'une IA peu perfectionnée peut provoquer des biais ou des erreurs dans les résultats en fonction de la qualité des données utilisées pour l'entraînement du modèle. Le côté le plus nocif est sans aucun doute sur l'emploi. Une IA peut remplacer des emplois humains, ce qui peut causer des perturbations sur le marché du travail et réduire la quantité de recrutements dans le secteur. Il faut dire que quand une IA fait tout gratuitement, sans congé payé, sans arrêt maladie et sans salaire ni charge à payer, c'est très tentant pour un employeur de sauter le pas.



