Les premiers test et avis sur l'iPad 8

Alexandre Godard

Mardi en fin de journée, Apple a annoncé la sortie de 2 nouveaux iPad. Pour l'entrée de gamme, ce sera l'iPad 8. Les premiers "tests" commencent à apparaître sur internet, on note principalement un bel effort côté puissance, pour le design, on repassera.

iPad 8: Une entrée de gamme convaincante ?

Étant donné que cet ‌iPad‌ n'a pas eu le droit à la refonte complète de l'écran comme son compatriote l'‌iPad‌ Air 4, le premier aperçu paraît forcément un peu décevant. Un écran jugé "à l'ancienne" mais qui est bien évidemment là pour faire baisser le prix. Pour parer à ce problème, Apple a implanté la puce A12 Bionic que l'on peut par exemple retrouver dans un iPhone XS ou même dans l'iPad Air 2019. On peut donc dire que niveau puissance, l'iPad 8 sera au rendez-vous.



Le site Engadget a pu le tester et nous donne un premier aperçu :

Le multitâche sur le modèle 2019 peut parfois sembler un peu saccadé, mais je n'ai encore rien remarqué de cela, même lorsque vous exécutez deux applications côte à côte avec une troisième dans une fenêtre flottante.



J'ai également essayé une poignée de jeux au cours de la dernière journée, dont Redout et Oceanhorn 2, deux titres qui ont posé des problèmes au modèle de l'année dernière. Heureusement, aucun des petits problèmes que j'ai rencontrés avec ce modèle précédent ne s'est encore manifesté ici, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne le seront pas. L'A12 contient un GPU repensé avec plus de puissance de calcul brute que l'A10 Fusion trouvée dans l'iPad de l'année dernière, il n'est donc pas surprenant que cet «iPad 8» fonctionne avec moins de tracas.

Toujours dans le but de faire baisser le prix, l'USB-C est toujours absent de ce modèle et la compatibilité avec l'Apple Pencil 2 n'est pas possible.



Selon le site CNET, malgré tous ses points qui peuvent refroidir, l'iPad 8 reste le produit de la gamme qui va être acheté par le plus grand nombre d'utilisateurs étant donné son prix jugé "faible" (389€) :

L'iPad Air 4 d'Apple a encore quelques semaines de congés. Attendez-vous cela ? Cela dépend si vous êtes prêt à dépenser plus et que vous pensez que vous aurez besoin d'un traitement supplémentaire. Le nouvel Air a peut-être un design plus net et pourrait être le meilleur ‌iPad‌ complet, mais il est difficile de battre ce qui est essentiellement ‌un iPad‌ Air de l'année dernière juste devant moi pour seulement 329 $.



Pour conclure, si vous recherchez simplement une tablette puissante, avec un prix faible de chez Apple, alors prenez l'iPad 8. En revanche pour ceux qui veulent un modèle qui soit esthétique, avec les dernières technologies... il n'y a pas besoin d'hésiter, passez votre chemin et regardez directement dans la direction de l'iPad Air 2020.



Pour la plupart d'entre nous qui sommes fans de high tech, l'iPad 8 semble dépassé rien que pour son design. Mais pour un plus large public, il pourrait largement en contenter plus d'un. Comme l’iPhone SE 2020.





