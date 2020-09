Astuce iOS 14 : répondre à un message précis dans iMessage

Enfin, pour revoir la conversation entière autour d'un message, il suffit de tapoter sur l'un des raccourcis automatiquement générés après chaque réponse. Voici une capture de ces nouveautés à retrouver sur iOS 14 et iPadOS 14 :

La nouvelle fonctionnalité d'iOS 14 permet donc de répondre à un message spécifique et ainsi retrouver plus facilement le fil de discussion sur un sujet. Pratique pour ceux qui envoient souvent plusieurs messages à la suite ou bien dans les groupes avec plusieurs amis. C'est d'ailleurs ce point qu'a surtout voulu adresser la firme à la pomme avec cette nouveauté que le grand public peut fin tester avec la sortie d' iOS 14 en version finale . Voici un nouvel épisode "iPhone Facile".

Même si nous avions parcouru de fond en comble les 200 nouveautés d'iOS 14 sur iPhone et iPad avec des dizaines d'astuces à la clé, il reste encore des choses à découvrir. Cette fois, l'astuce concerne iMessage et la fonction "répondre". Outre la possibilité d' épingler une conversation , Apple a ajouté une autre fonctionnalité intéressante pour répondre précisément un message en particulier.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.