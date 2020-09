Les nouvelles applications : Focused Work, Dawn, WINS

Focused Work (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 24 Mo, iOS 13.1, Michael Tigas)

Focused Work est une application qui vous aide à vous concentrer et à structurer votre temps efficacement.



La structure vous aide à faire votre travail. Il vous permet de vous concentrer et de faire des pauses, de rester frais et productif toute la journée.



Une force clé de l'application est la création de sessions de mise au point chronométrées, pour diviser les tâches en périodes de travail et de pause ciblées. L'optimisation pour une concentration profonde est la clé.

