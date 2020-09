Huawei : et si AMD était son ange gardien ?

On s'en rappelle, quelques mois en arrière, ce n'était pas TikTok qui faisait les unes des journaux dans le monde entier, mais bel et bien Huawei.



En effet, le constructeur américain était également accusé de faire de l'espionnage industriel, ce qui a énervé l'administration Trump, qui a ainsi banni les appareils chinois de son territoire.



Pire encore, ces derniers n'ont plus le droit de travailler avec des firmes locales, dont notamment Google et son Android, forçant ainsi Huawei à repartir de zéro et créer son propre système d'exploitation.



Mais, aujourd'hui, le constructeur chinois pourrait avoir trouvé un allié de taille...

Une alliance entre AMD et Huawei ?

Assiste-t-on a une renaissance de Huawei après les mois de déboires précédents ? Forrest Norrod, Senior Vice President d’AMD, a confirmé à la presse avoir reçu une dérogation pour collaborer avec certaines entreprises sous liste noire américaine.



Ce dernier ne cite pas de noms, ni de quelle manière ce partenariat se fera, mais on se rappelle que AMD était l'un des principaux acteurs de la lutte pour alléger les sanctions à l'encontre de la firme chinoise.



Une lueur d'espoir naissante pour Huawei, qui ressent l'impact financier provoqué par les sanctions de l'administration américaine...



