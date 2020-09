Microsoft Outlook va changer sur macOS et des améliorations sur iOS et watchOS

Microsoft a annoncé plusieurs modifications à venir sur son application macOS et des améliorations sur son application iOS et watchOS. Plusieurs détails ont été révélés sur le futur de l'app. Découvrez toutes les nouveautés à venir !

Outlook sur Mac va changer

C'est une nouvelle interface, une nouvelle identité que veut donner Microsoft à son application disponible sur le Mac App Store.

En même temps que la sortie officielle de macOS Big Sur, Microsoft va lancer une nouvelle mise à jour qui va apporter un tout nouveau style à Outlook. Au programme l'interface est simplifiée, nous ne retrouverons plus l'interface du ruban dans la partie supérieure de l'application, mais plutôt des boutons rapides qui deviennent plus modernes et plus esthétiques pour coller à l'esprit de Microsoft aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessous, l'interface se rapproche plus de celle de Mail d'Apple.

Dans cette future mise à jour, Microsoft a aussi changé la lecture et l'écriture des mails. Le système des contacts a également été simplifié, vous pourrez facilement séparer vos contacts personnels et professionnels. Microsoft a également ajouté une détection intelligente des contacts avec lesquels vous avez le plus tendance à discuter et vous pourrez également ajouter en favoris ceux que vous voulez retrouver le plus facilement !

La recherche a été améliorée comme le calendrier et les groupes.

Dans cette mise à jour, les trois mots d'ordre sont : simplicité, nouveauté et amélioration.

La synchronisation compatible Mac

C'est l'une des superbes nouvelles qui s'ajoutent à la longue liste, l'application macOS devient compatible avec la synchronisation des mails sur les autres plateformes (comme iOS, Android ou encore Windows Mail), là aussi Microsoft a misé sur la cohérence pour le quotidien de ses utilisateurs !

Pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail @outlook, @live... Mais qui sont plutôt du côté d'Apple avec une boite mail @iCloud, vous pourrez configurer votre boite mail sur l'application Microsoft Outlook. L'entreprise vient d'expliquer qu'elle va ouvrir son application aux comptes iCloud pour ceux qui désirent une véritable alternative à l'application Mail de macOS.

Les nouveautés iOS à venir

Côté iOS aussi vous retrouverez des améliorations, qui dit iOS 14, dit widget ! Les développeurs Outlook n'ont pas oublié de proposer un petit et un grand widget pour l'application iOS. Vous pourrez retrouver un calendrier bien complet (avec vos rendez-vous, vos réunions à venir) sans avoir besoin d'ouvrir l'application Outlook. Vous allez également avoir des réactions emoji et des commandes vocales. Microsoft parle aussi de l'arrivée de l'extension pour lire les mails en vocal, mais pour l'instant seuls le Canada, l'Australie, l'Inde et le Royaume-Uni seront concernés.

Côté Apple Watch, Microsoft ajoute une complication sur votre cadran qui permettra de voir le nombre de mails non lus ou l'état du calendrier.



