VTC : Kapten fusionne et devient Free Now

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

On le connaissait sous le nom de Chauffeur Privé, puis de Kapten, il faudra désormais l'appeler Free Now : en effet, le service de VTC que l'on connaissait bien à Paris vient de fusionner avec une nouvelle plateforme.



Le but de cette manoeuvre ? Offrir l'expérience d'un service de mobilité sur mesure, en France et dans plus de 100 villes d'Europe.

Ne l'appelez plus Kapten, mais Free Now

Nous avons débuté notre aventure en tant que Chauffeur Privé puis nous sommes devenu Kapten. Vous le savez, jamais 2 sans 3…

Alors aujourd’hui Kapten rejoint FREE NOW et cette fois c’est la bonne !

Kapten devient donc Free Now, société de VTC alliée de BMW et Daimler, qui compte aujourd'hui 250 000 chauffeurs dans une centaine de villes au total.



De plus, le service va tenter la location des vélos électriques en libre-service à Paris, avec un objectif de 1 000 vélos d'ici 2021.



