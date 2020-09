Apple s'explique sur la commission réduite des services vidéos sur App Store

Apple tente faire comprendre ce qu'est son programme nommé Apple Video Partner, qui consiste à avantager certains services vidéo présents sur l'App Store en échange du respect de certaines règles. On note notamment la baisse de la fameuse commission de 30%. C'est Epic Games qui va faire la tête. Idem pour Spotify.



Une commission divisée par deux pour, Amazon, Disney+ et Canal+

Il y a quelques mois, on apprenait qu'Apple accorde une commission réduite à des services vidéo présents sur l'App Store. Contrairement à d'autres comme Epic Games par exemple qui bataille sur ce sujet en ce moment, certains services vidéo ont le droit de proposer leur propre système de facturation et donc de ne pas avoir à régler la fameuse commission de 30% qui dérange tant ces derniers temps.



Pendant le confinement, Apple s’était exprimé sur le sujet en indiquant que les applications concernées faisaient partie d'un programme spécial nommé Apple Video Partner Program sans donner plus de détails. Ce 24 septembre 2020, Apple explique enfin clairement le pourquoi du comment.

Pour commencer, les services concernés payent toujours une commission, mais elle passe effectivement de 30% à 15%. Ensuite, ils peuvent (contrairement aux autres) proposer des achats in-app (sans commission de 30%) mais à la condition que l'utilisateur se soit abonné au service en question ailleurs que sur l'App Store. Par exemple, si vous vous êtes abonné à une offre Canal+ ailleurs que sur l'App Store via l'application MyCanal alors Canal+ ne payera pas de commission à Apple sur vos achats in-app par la suite.

En contrepartie, il y a bien évidemment plusieurs règles à respecter. Les services qui veulent faire partie de l'Apple Video Partner Program doivent être présents sur iOS et tvOS et être impérativement compatibles avec certaines technologies Apple tel que Siri, Airplay, la recherche universelle...



Pour finir il faut noter que plus d'une centaine de services sont concernés par ce programme comme MyCanal, Disney+, Amazon Prime Video... Petite précision plutôt surprenante, Netflix manque au rendez-vous. Ce programme est disponible dans plus de 15 pays dont la France.



