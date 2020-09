Twitter expérimente les messages vocaux privés

Il y a 7 heures

Julien Russo

C'est nouveau et c'est actuellement en cours d'expérimentation par Twitter. Nous avons eu le droit il y a quelques mois aux tweets vocaux (une première dans l'histoire du réseau social) et maintenant nous allons avoir le droit aux messages privés vocaux ! Il s'agit là d'une nouvelle fonctionnalité que testent un nombre très restreint d'utilisateurs.

Twitter compte lancer les messages privés vocaux

Vous allez bientôt pouvoir envoyer autre chose que des messages textes quand vous discutez en privé avec un utilisateur. En effet, le réseau social se projette dans l'envoi de messages vocaux, cela viendrait s'ajouter en plus des textes, images, vidéos et GIF déjà disponibles.

L'interface est assez similaire à ce qu'on connait avec iMessage ou encore WhatsApp, vous aurez un bouton pour déclencher l'enregistrement de votre message et celui-ci devra durer sur un temps déterminé.

Bien sûr, Twitter anticipe et a également ajouté un bouton pour signaler les messages vocaux privés indésirables, dès qu'ils seront remontés aux équipes de modération, cela sera traité comme si c'était un tweet et une décision sera prise de sanctionner ou non le principal intéressé.

Pour l'instant, le lancement des messages privés vocaux n'est pas prêt d'arriver pour tout le monde, Alex Ackerman-Greenberg le chef de produit pour les messages directs chez Twitter a expliqué que la volonté du réseau social était pour le début de proposer une expérimentation avec les utilisateurs brésiliens, puis d'exporter la fonctionnalité partout dans le monde si celle-ci est concluante.

Nous savons que les gens veulent plus d'options pour s'exprimer dans les conversations sur Twitter, à la fois en public et en privé. […] Nous avons également modifié notre processus de développement de produits, de sorte que l'accessibilité soit toujours prise en compte même lors de la conceptualisation des fonctionnalités.

