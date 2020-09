Déballage de l'Apple Mask

Il y a 7 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

2

Au lieu d'acheter des masques pour ses employés, Apple a préféré concevoir son propre masque et l’a distribué dans le monde entier. Dans les bureaux, mais également dans les Apple Store, les employés ont reçu des stocks d'Apple Mask. À quoi ressemble-t-il par rapport aux masques qu'on connait déjà ?

Déballage de l'Apple Mask

Il y a deux semaines pile aujourd'hui, Apple avait dévoilé en interne "l'Apple Mask", un masque dont le design a été réalisé par les plus grands de l'Apple Park.

Sa particularité ? Il a une conception en forme de triangle pour ne pas coller à la bouche et au nez, ce qui facilite la compréhension d'un interlocuteur quand une personne porte l'Apple Mask.

En plus d'être très confortable, l'Apple Mask possède trois couches qui ont pour objectif de filtrer efficacement les particules entrantes et sortantes.

Dernier point fort pour l'Apple Mask, c'est que celui-ci peut être lavé et utilisé jusqu'à 5 fois maximum, pour un employé, 1 Apple Mask peut faire une semaine entière !

Comme on s'y attendait, l'Apple Mask n'est pas resté très longtemps en interne. Comme tous les autres produits (même si c'est un masque) tant qu'il a le logo de la pomme sur l'emballage, ça reste un produit collector et donc à forte convoitise.

L'Apple Mask est arrivé entre les mains du YouTubers Unbox Therapy, spécialiste des déballages, il s'est occupé de déballer l'Apple Mask pour voir si la firme de Cupertino accordait une importance toute particulière à l'emballage d'un masque autant qu'à l'emballage d'un produit comme l'iPhone.



Première surprise à l'intérieur de la boite, l'Apple Mask a... un numéro de série !

Dans sa vidéo le YouTuber explique :

Nous avons ce qui ressemble à un numéro de série, certainement un numéro d'article, un numéro de lot et une date de production. Donc, comme tout le reste Apple, des informations extrêmement détaillées ici et une expérience de déballage différente de tout ce que vous attendez d'un masque réutilisable. Même sur le dos - conçu par Apple en Californie, assemblé en Chine.

Apple a mis dans la boite de l'Apple Mask un petit adaptateur qui permet d'enrouler le masque autour de sa tête que plutôt derrière les oreilles. Il faut dire qu'un fil qui tire derrière l'oreille pendant toute une journée de travail, ce n'est pas forcément la chose la plus agréable. Ce qui est formidable c'est qu'Apple a pensé à ce détail !

Apple met à disposition 5 Apple Mask par employé. Cela lui fait au total 1 mois de masque pour travailler !

Chaque masque peut être porté 5 fois par semaine pendant 8 heures.

Est-ce vraiment le meilleur masque ?

D'après Unboxing Therapy, il ne fait aucun doute que l'Apple Mask est le meilleur masque qu'il a pu avoir depuis le début de la pandémie Covid-19.

Il explique :