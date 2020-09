Free Mobile : Des forfaits 5G en fin d'année avec la promesse d'un vrai changement

Il y a 43 min

William Teixeira

La 5G arrive en France et les opérateurs se préparent déjà pour proposer des forfaits le plus tôt possible. Avec les iPhone 12 et leur intégration 5G qui arrivent, pas le droit à l'erreur puisque la demande des Français pour un accès 5G va être très forte. Côté Free Mobile on vient de donner une estimation de disponibilité des forfaits compatibles et on fait déjà une promesse !

Free se prépare depuis plus d'un an

La fin d'année sera particulièrement intense chez les opérateurs. Les premiers forfaits 5G vont débarquer, les souscriptions vont être nombreuses et les antennes 5G vont recevoir leurs premières connexions d'abonnés.

Ce nouveau standard mobile est un enjeu majeur pour l'avenir de chaque opérateur français, si chez Orange on se dit prêt et qu'on veut rester à la première place du podium du meilleur réseau en France, chez Free Mobile on s'engage à apporter une vraie différence par rapport à la 4G.

Les récentes déclarations du directeur général d'Iliad, Thomas Reynaud ont été particulièrement positifs aujourd'hui lors d'une interview chez FranceInfo. Selon lui, Free Mobile sera prêt dans les temps et devrait proposer ses premiers forfaits 5G avant ou juste après les fêtes de fin d'année.

On modernise notre réseau pour permettre à nos abonnés d’accéder à la 5G. Et en fonction de la durée des enchères, c’est une question de mois après que les enchères sont terminées.

Pour rappel, tous les opérateurs français sont invités à se rendre aux enchères qui permettront de distribuer les fréquences 5G. Certaines permettent des débits descendants plus importants, d'autres des débits montants plus conséquents ou certaines ont des avantages sur la portée ou encore la pénétration dans les bâtiments.

Chaque opérateur sait à l'avance quelles sont les meilleures fréquences et n'hésite pas à débourser beaucoup d'argent pour les acquérir ! À la question "combien Free va dépenser ?", le directeur général a préféré ne pas dévoiler le coût de l'investissement, mais il a affirmé que l'opérateur ne se laissera pas faire et compte bien être "combatif" sur ce sujet.



Thomas Reynaud a également expliqué que grâce à l'augmentation de débit que va apporter la 5G, cela sera un avantage pour les particuliers, mais surtout les entreprises qui ont besoin d'un débit plus important pour leur activité professionnelle.

En ce qui concerne l'environnement, le directeur général de Free affirme que cette technologie est écologique et qu'elle ne provoquera aucun problème sur le long terme.

L'application Free Ligue 1 est un succès

Cet été, Free a fait une percée dans l'univers du sport. Jusqu'ici, le FAI avait choisi de rester en retrait du domaine sportif, ce qui était d'ailleurs tout le contraire de son concurrent SFR qui a lancé SFR Sport transformée aujourd'hui en RMC Sport. Pour cette arrivée dans le monde du foot, Free a choisi de se concentrer essentiellement sur la Ligue 1 avec une mise à disposition des moments forts en différé.

Thomas Reynaud a expliqué ce matin que l'application rencontre un joli succès. Il a donné un exemple de fréquentation, sur la dernière journée de la Ligue 1, il y a eu 500 000 utilisateurs uniques. Une belle performance pour une application qui est très récente.



