StopCovid : même au sein du gouvernement, c'est un flop

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Quelques semaines après la sortie de l'application StopCovid, ayant pour but d'aider à se protéger contre la pandémie mondiale, les bilans se succèdent et ne sont pas bons.



Lors de sa sortie, certes, l'application a connu un petit succès, mais très court... Une grande partie des utilisateurs ont ainsi désinstallé cette dernière, et les communiqués autour de l'outil se sont amenuisés.



Le coup fatal vient certainement d'être porté, puisqu'on apprend aujourd'hui que même au sein du gouvernement, StopCovid est un flop.

StopCovid ne perce pas non plus au gouvernement

Est-ce le coup de trop ? Hier, dans l'émission Vous avez la parole, Jean Castex, actuel Premier ministre, a reconnu ne pas utiliser l'application StopCovid.

« Je ne l’ai pas téléchargée » : interrogé sur l’application #StopCovid, @JeanCastex explique qu’il ne l’a pas installée sur son téléphone #VALP pic.twitter.com/0CrD1WxHpM — Vous avez la parole (@VALP) September 24, 2020

Une déclaration surprenante, qui risque de faire du bruit au sein du gouvernement : d'après plusieurs sources, Emmanuel Macron aurait lui-même poussé un coup de gueule au sujet de l'application StopCovid en interne.



Mais, il ne sera pas le seul pointé du doigt étant donné que suite à cette réponse, d'autres ministres présents sur le plateau ont été questionnés sur l'utilisation de l'app.



Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti et la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, sont dans le même cas.



Bel exemple !

