Découvrez les nouveaux émojis ajoutés avec iOS 14.2 bêta 2

Hier à 21:29 (Màj hier à 21:35)

Julien Russo

2

Après la sortie d'une nouvelle version d'iOS, les mises à jour qui suivent ne sont pas forcément qu'à but correctif. Apple peut toujours ajouter quelques petites nouveautés et c'est ce qu'elle a fait ce soir avec la seconde bêta d'iOS 14.2. Il y a 13 nouveaux emojis et 55 variantes. Découvrez dès maintenant les futurs emojis que vous pourrez bientôt insérer dans vos messages !

La liste des nouveaux emojis sur iOS 14.2 et iPadOS 14.2

Apple sait que vous adorez les emojis, vous êtes de plus en plus nombreux à vous exprimer par des petits personnages, des gestes de la main ou encore avec des animaux.

Si aujourd'hui il y a des emojis indispensables comme la tête qui pleure de rire ou encore l'emoji pouce levé, il y en a toujours qu'on aimerait utilisés, mais qui sont absents.

Chaque année, Apple essaie de combler ce vide et ce soir, la firme de Cupertino a plutôt bien rempli son objectif !

Voici les treize nouveaux emojis et les variantes qu'on retrouve sur iOS 14.2 bêta 2 :

Visages - Visage souriant avec larme, visage déguisé

- Visage souriant avec larme, visage déguisé Personnes - Ninja, personne en smoking, femme en smoking, personne avec voile, homme avec voile, femme nourrissant bébé, personne nourrissant bébé, homme nourrissant bébé, Mx. Claus, les gens s'embrassent

- Ninja, personne en smoking, femme en smoking, personne avec voile, homme avec voile, femme nourrissant bébé, personne nourrissant bébé, homme nourrissant bébé, Mx. Claus, les gens s'embrassent Parties du corps - doigts pincés, cœur anatomique, poumons

- doigts pincés, cœur anatomique, poumons Animaux - Chat noir, Bison, Mammouth, Castor, Ours polaire, Dodo, Phoque, Coléoptère, Cafard, Mouche, Ver

- Chat noir, Bison, Mammouth, Castor, Ours polaire, Dodo, Phoque, Coléoptère, Cafard, Mouche, Ver Nourriture - Myrtilles, Olive, Poivron, Pain Plat, Fondue, Bubble Tea, Tamale

- Myrtilles, Olive, Poivron, Pain Plat, Fondue, Bubble Tea, Tamale Ménage - Plante en pot, théière, piñata, baguette magique, poupées gigognes, aiguille à coudre, miroir, fenêtre, piston, piège à souris, seau, brosse à dents

- Plante en pot, théière, piñata, baguette magique, poupées gigognes, aiguille à coudre, miroir, fenêtre, piston, piège à souris, seau, brosse à dents Divers - Plume, Roche, Bois, Cabane, Camionnette, Patin à roulettes, Noeud, Pièce de monnaie, Boomerang, Tournevis, Scie de menuiserie, Crochet, Échelle, Ascenseur, Pierre tombale, Plaque, Symbole transgenre, Drapeau transgenre

- Plume, Roche, Bois, Cabane, Camionnette, Patin à roulettes, Noeud, Pièce de monnaie, Boomerang, Tournevis, Scie de menuiserie, Crochet, Échelle, Ascenseur, Pierre tombale, Plaque, Symbole transgenre, Drapeau transgenre Vêtements - Thong Sandal, Casque militaire

- Thong Sandal, Casque militaire Instruments de musique - Accordéon, tambour long

Ces nouveaux emojis seront disponibles pour tous les utilisateurs dès qu’iOS 14 Beta 2 sera disponible. Normalement on devrait l'avoir en téléchargement dans les prochaines semaines. Pour les plus impatients, vous pouvez passer par la bêta !



