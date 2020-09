Orange : Découvrez les 4 forfaits 5G que devrait annoncer l'opérateur

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

13

La disponibilité de la 5G ne devrait plus tarder en France, les opérateurs préparent leurs infrastructures pour après proposer de nouvelles offres à leurs abonnés. Du côté d'Orange la nouvelle grille tarifaire est déjà prête et même si les forfaits seront à des prix plus élevés, l'opérateur va être généreux sur la quantité de la data !

Voici les futurs forfaits Orange

Avec la 5G nous aurons des débits de téléchargements nettement plus importants ce qui devrait nous inciter à toujours consommer plus de data. Orange a bien compris que le comportement de ses utilisateurs va changer et il vaut mieux anticiper pour adapter les futurs forfaits 5G.

Dès le 8 octobre, l'opérateur va proposer 4 nouveaux forfaits qui iront de 70 Go jusqu'à de la 5G illimité. Oui, vous avez bien lu, illimité !

D'après iGen, voici ce qu'on devrait retrouver avec un engagement de 12 mois :

Forfait 70 Go à 39,99€/mois

Forfait 100 Go à 49,99€/mois

Forfait 150 Go à 64,99€/mois

Forfait illimité à 94,99€/mois

Pour ceux qui sont déjà abonné Livebox, les forfaits seront moins chers grâce au "Pack Open", mais toujours avec un engagement de 12 mois :

Forfait 70 Go à 29,99€

Forfait 100 Go à 39,99€

Forfait 150 Go à 49,99€

Forfait illimité à 79,99€

Comme d'habitude, les abonnés qui prennent la box et le mobile chez Orange feront des économies sur les forfaits 5G.

À prendre en compte également que cette nouvelle gamme offre plus de data, mais également l'option OCS gratuite pendant 6 mois, l'option Multi-SIM Internet + 1 Go gratuit sur demande et l'option Multi-SIM Appels & Internet gratuite sur demande (exclusivement pour les forfaits 150 Go et illimité).

À noter qu'à l'international, les forfaits sont également particulièrement attractifs. En Europe, dans les DOM, en Suisse et Andorre avec les forfaits 70 et 100 Go vous aurez la même quantité de data. Avec les forfaits 100 Go et Illimité, vous aurez 100 Go de data dans les mêmes lieux cités ci-dessus, mais vous pouvez ajouter la Chine, le Canada et les États-Unis. Autant dire qu’Orange a mis la cerise sur le gâteau !

Les forfaits 4G resteront identiques

Ce n'est pas parce que la 5G débarque qu'il faut arrêter de proposer des forfaits 4G. Orange sait que la majorité des smartphones qui seront en circulation en 2020 et probablement les années suivantes ne seront toujours pas compatibles 5G. Pour ces abonnés, Orange conservera ses offres :

Forfait 2H 100 Mo 4G à 7,99€/mois (4,99€ avec Pack Open)

(4,99€ avec Pack Open) Forfait 2H 5 Go 4G à 16,99€/mois (11,99€ avec Pack Open)

(11,99€ avec Pack Open) Forfait 10 Go 4G à 26,99€/mois (19,99€ avec Pack Open)

(19,99€ avec Pack Open) Forfait 70 Go 4G à 34,99€/mois (24,99€ avec Pack Open)

(24,99€ avec Pack Open) Forfait 80 Go 4G à 44,99€/mois (34,99€ avec Pack Open)

Globalement, il n'y a pas une très grande différence de prix sur les forfaits 4G-5G, mais on remarquera quand même une hausse de prix sur le forfait 70 Go qui prend +5€. Pour le reste, Orange a essentiellement misé sur la quantité de data pour justifier cette hausse tarifaire due à l'intégration de la 5G dans les offres !

Pour l'instant, nous n'avons aucune information des tarifs que proposera Orange pour ses offres Sosh.



Source