La production de l'iPhone 12 force les heures supplémentaires

Il y a 37 min (Màj il y a 14 min)

Corentin Ruffin

On s'en rapproche de plus en plus... La présentation et la commercialisation de l'iPhone 12, bien que pas officielle encore, devraient avoir lieu dans les prochains jours.



Et pour combler le retard et gagner du temps face au COVID-19, la production du nouveau smartphone force les usines à être en capacités maximales.



Un fonctionnement à plein régime qui n'est pas sans critiques : ouverture 24h / 24, heures supplémentaires obligatoires et pas de vacances pour les employés.

La production de l'iPhone 12 fait faire des heures supplémentaires

Selon un employé de Foxconn, Wang Guofeng, les usines fonctionnent désormais à sa capacité maximale, avec des lignes de production fonctionnant 24 heures sur 24.



Seulement, pour être dans les temps, l'entreprise aurait introduit des heures supplémentaires obligatoires pour les travailleurs tout en interdisant la prise de congés pour la fête nationale.

Vous pouvez gagner de 5 000 à 6 000 yuans (880 USD) par mois, et si vous travaillez à l'usine pendant plus de 90 jours, il y a une belle somme de salaire.



L'unité d'assemblage d'iPhone de l'usine a offert une prime de 10 000 yuans à tout travailleur qui a commencé après le 18 septembre, qui reste au moins 90 jours et travaille au moins 55 jours, selon une annonce de recrutement.



