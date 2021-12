La production de l'iPhone 12 en Inde est suspendue à cause d'un mouvement social

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

iPhone

Julien Russo

Réagir



Depuis maintenant plus d'un an, Apple fabrique d'anciennes générations d'iPhone dans une usine appartenant à Foxconn à Chennai en Inde. Malheureusement pour Apple, la production dans le pays ne se passe pas aussi bien qu'en Chine, les mouvements sociaux viennent perturber les objectifs de production du géant californien.

Une usine de production d'iPhone en Inde est à l'arrêt

Pour raccourcir le temps de pause de déjeuner et permettre aux employés d'accéder à une nourriture saine et équilibrée au quotidien, Foxconn a mis en place dans ses usines des cafétérias pour que ses équipes puissent manger le midi.

Comme dans toutes les entreprises à travers le monde, les repas font l'objet d'un contrôle sanitaire et d'une surveillance quant au respect de la chaîne du froid.



Pas de chance... C'est justement ce qui vient d'arriver !

Dans l'usine de Chennai, une manifestation et grève a actuellement lieu pour dénoncer une intoxication alimentaire de grande ampleur.

En effet, environ 150 employés ont été victimes la semaine dernière d'une intoxication alimentaire après avoir déjeuné entre collègues à la cafétéria de l'usine de Foxconn.

Le mouvement social provoque l'interruption de la production des iPhone 12, tous les salariés refusent d'accéder à leurs postes depuis plusieurs jours et expliquent ne pas comprendre comment un tel incident a pu arriver.



Dans le rapport qui dévoile cette affaire, on explique que mardi l'usine de Chennai était complètement... vide. Il n'y avait aucun salarié sur le site et le parking n'avait quasiment aucune voiture de stationnée.

Foxconn ferme l'usine jusqu'à dimanche

Pour calmer les esprits et devant l'absence totale de ses effectifs, les dirigeants de Foxconn ont informé Apple que les activités de l'usine étaient complètement suspendues jusqu'à dimanche inclus. Du côté des employés, plusieurs se sont rassemblés pour bloquer l'accès principal à l'usine.



Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce qui s'est passé dans les cuisines de la cafétéria de l'usine de Chennai. Les salariés concernés par l'intoxication alimentaire sont invités à signaler le problème auprès du ministère du Travail de l'Inde.



Du côté d'Apple et de Foxconn, c'est silence radio. Contactée par Reuters, aucune des deux entreprises n'a souhaité s'exprimer sur ce mouvement social qui interrompt la production des iPhone 12.

À noter qu'Apple avait commencé un assemblage d'essai des iPhone 13 dans cette usine il y a quelques semaines.