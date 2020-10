iPad Air 4 : une mise en vente imminente chez Apple

Le nouvel iPad Air 4 présenté le 15 septembre dernier serait dans les starting-blocks du côté d'Apple. En effet, les Apple Store reçoivent en ce moment même le matériel promotionnel pour la dernière tablette de la marque. De quoi suggérer un lancement commercial imminent.

Lors de l'événement "Time Flies" d'Apple, la société a seulement déclaré que l'iPad Air 4 serait disponible en octobre. Nous sommes le 1er du mois et les Apple Store commencent à recevoir du matériel marketing pour se préparer aux ventes.



Selon Gurman de Bloomberg, les documents marketing en question suggèrent que le lancement aura lieu début octobre. Cela peut cadrer avec le calendrier d'Apple, qui prépare le lancement de la gamme iPhone 12 pour le 13 octobre, avec des précommandes et des ventes commençant peu de temps après.

Apple marketing materials for the new iPad Air are starting to land at retail stores, suggesting a launch sooner rather than later. Apple said October, which is tomorrow — so not a surprise.