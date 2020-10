L'iPod Nano 7 est obsolète chez Apple, comme l'iPod Touch 5G

Il y a 4 heures

Alban Martin

1

Comme prévu, Apple a ajouté l'iPod nano de septième génération à sa liste de produits obsolètes, désignant officiellement le dernier iPod nano de la gamme emblématique comme « vintage ».



La liste des produits vintage présente des appareils qui n'ont pas été vendus depuis plus de cinq ans et moins de sept ans. Une fois que les produits franchissent la barre des sept ans, ils sont considérés comme obsolètes.

La fin de l'iPad Nano

Apple a lancé une version actualisée de l'iPod nano 7G à la mi-2015, soit trois ans après la sortie initiale, et c'était le dernier iPod nano. Maintenant que l'appareil a cinq ans, il est ajouté à la liste des produits obsolètes qui ne sont plus pris en charge par le SAV d'Apple.



Apple a lancé le premier iPod nano en septembre 2005 et, au cours de sa vie, le nano a subi plusieurs refontes. Le premier modèle d'iPod nano était de conception similaire à un iPod standard, mais avec une forme plus mince et plus facile à emporter.



Il a évolué jusqu'en 2012, avec donc l'iPad Nano 7G équipé d'un écran multi-touch de style iPod touch et d'un bouton d'accueil. Mais les gammes de produits nano et touch étaient finalement si similaires qu'Apple a supprimé l'iPod nano.



Apple a rafraîchi l'iPod nano en 2015 pour ajouter de nouvelles couleurs, mais le design est resté le même. L'iPod nano a été supprimé de la vente avec l'iPod shuffle à la mi-2017, laissant l'iPod touch comme le seul iPod vendu par Apple.



En plus de l'iPod nano de 7è génération, l'iPod touch de 5è génération, initialement sorti le 11 octobre 2012, a également été ajouté à la liste des produits obsolètes. RIP.