L'App Store génère deux fois plus d'argent que le Play Store sur T3 2020

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

Réagir

On le sait, les stores d'applications d'Apple comme de Google rapportent beaucoup d'argent. Une estimation récente vient confirmer cela en chiffres et rappelle par la même occasion que l'App Store rapporte toujours deux fois plus d'argent que le Play Store de Google, en tout cas sur le troisième trimestre 2020.



L'App Store rapporte des milliards

On s'en doutait, l'App Store génère énormément d'argent pour Apple. La fameuse commission de 30% qui fait tant débat ces derniers temps est extrêmement lucrative pour Apple. Entre les abonnements, les achats, les achats intégrés... la marque à la pomme se régale à tel point que selon certains calculs, Apple génère deux fois plus d'argent que le Play Store de Google, rien que ça.

Selon certaines estimations, les dépenses des consommateurs dans le monde sur le troisième trimestre 2020 sur l'App Store ont atteint 19 milliards de dollars avec une hausse de 31% par rapport à l'année dernière. À titre de comparaison, le Google Play Store n'a généré "que" 10,3 milliards de dollars avec une très belle hausse de 34% en comparaison avec l'année d'avant.



Apple démontre encore une fois toute sa puissance dans le domaine économique car il faut rappeler que le Google Play Store propose beaucoup plus d'applications et donc potentiellement plus de téléchargements de la part des consommateurs. De plus, si on parle du monde entier, il y a plus de terminaux Android qu'Apple. Environ 75% de téléphones sous Android.



Pour ce qui est des applications tierces qui rapportent le plus d'argent aux deux géants de la téléphonie, TikTok est en première position (on comprend pourquoi les GAFA ne veulent surtout pas que TikTok soit retiré du marché américain). En deuxième et troisième position on retrouve Youtube et Tinder.



Pour finir, le secteur des applications de jeux se porte à merveille. Pour ce qui est d'Apple, on note une augmentation de 26%, toujours en comparaison avec l'année précédente. Google, pour sa part, réussit une augmentation de 24% dans ce secteur.



Les GAFA n'ont pas fini d'engranger des milliards avec nos téléchargements.



Source