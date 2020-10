Le Pixel 5 est le premier modèle aluminium compatible charge sans fil

Alexandre Godard

Le Pixel 5, le nouveau smartphone de chez Google a été présenté cette semaine et sortira dans quelques jours. Et si il y a bien une nouveauté que l'on a retenue, c'est que le Pixel 5 va devenir le premier smartphone à proposer la recharge sans fil (par induction) avec un dos en aluminium et non en verre.

Google propose de l'inédit sur son Pixel 5

Le Google Pixel 5 faisait parler de lui depuis pas mal de temps et ça tombe bien, il a été annoncé officiellement par Google lors d'une conférence il y a deux jours.

Parmi les nouveautés annoncées, il y en a une qui a surpris dans le bon sens du terme. Cette bonne nouvelle, c'est que le Pixel 5 aura un dos en aluminium mais va proposer la recharge sans fil et inversée. Ne nous y trompons pas, c'est bien là de l'inédit car ces dernières années, tout les smartphones proposant la recharge sans fil était accompagné d'un dos en verre comme l'iPhone par exemple depuis l'iPhone 8 et l'iPhone X.



Google réuni donc de manière intelligente les deux aspects que sont la recharge sans fil avec un dos beaucoup moins fragile en cas de chutes. Quand on connaît le prix d'un dos en verre en réparation, cette nouveauté n'est pas pour nous déplaire. On espère qu'à l'avenir, d'autres constructeurs vont se pencher sur le sujet (Apple si tu nous écoutes).



Dites-nous en commentaires si c'est un smartphone qui pourrait vous intéresser ? On devrait avoir les iPhone 12 Mini et iPhone 12 en aluminium dans quelques jours, accompagnés des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max qui devraient conserver le verre et l'acier pour rester sur du haut de gamme.



PS : Retrouvez toutes dernières annonces de Google.