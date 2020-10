Ulysses v21 introduit un correcteur orthographique et grammatical sur iOS

Ulysses passe en version 21 ce matin pour nos iPhone et iPad. L'application préférée des écrivains en herbe avec une ergonomie léchée et ses outils complets apporte désormais une aide non négligeable déjà aperçue dans la version Mac cet été : un correcteur orthographique évolué.



Ulysses passe en version 21

Le mode Révision que l'on a connu sur Mac s'invite sur iOS et iPadOS. Il inclut notamment un vérificateur avancé de grammaire et de style, qui vont permettre de ne pas laisser de fautes d'orthographes dans vos documents. En outre, la version 21 d'Ulysses apporte des ajustements visant à une meilleure harmonisation avec l’interface d’iOS 14, le nouveau système d’exploitation mobile d’Apple.

Le mode révision

Le mode Révision, axé autour d’un vérificateur grammatical et stylistique avancé, était inclus dans Ulysses 20, publié cet été, mais il se limitait à la version Mac de l’application. C'est donc avec Ulysses 21 qu'on peut y goûter sur iPad et iPhone.

Marcus Fehn, responsable créatif d’Ulysses et cofondateur de l’entreprise, explique :

Il est pour nous essentiel de proposer les mêmes fonctionnalités sur toutes les plateformes, et nombre de nos utilisateurs utilisent un iPad comme machine principale. Nous souhaitions leur proposer au plus vite une solution sur iOS.



Dans ce mode, les fonctionnalités non essentielles sont masquées, le thème de l’éditeur est réduit au minimum, et les annotations et suggestions sont mises en avant. En plus des suggestions grammaticales et stylistiques, les utilisateurs peuvent relire leurs propres annotations,commentaires, suppressions et passages marqués.



Le vérificateur grammatical et stylistique fournit des suggestions pertinentes dans différentes

catégories : utilisation des majuscules, ponctuation, sémantique, redondances, typographie, style, etc. Il est disponible dans plus de 20 langues dont le français !

Prêt pour iOS 14

Par ailleurs, les développeurs ont retravaillé l’apparence d’Ulysses pour qu’elle s’harmonise avec l’esthétique d’iOS 14, le dernier système d’exploitation mobile d’Apple. On y trouve des menus et barres de navigation épurés afin d'améliorer le confort

d’utilisation sur iPad.

Tarifs d'Ulysses

Ulysses 21 pour iPad et iPhone est disponible en ce mardi 6 octobre 2020 sur l’App Store et le Mac App Store. Un abonnement est

requis pour débloquer l’app sur tous les appareils au terme de la période d’essai gratuite :

Prix de l'abonnement mensuel : 5,99 €

Prix de l'abonnement annuel : 49,99 €

Les étudiants peuvent utiliser Ulysses au prix réduit de 11,99 € pour six mois. La remise s’obtient directement dans l’app.

Télécharger l'app gratuite Ulysses