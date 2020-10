Google vient de certifier une nouvelle Bbox sous Android TV

Les FAI français sont nombreux à avoir craqué sur des abonnements internet avec des boitiers sous Android TV. Si Free a renouvelé sa collaboration avec Google pour l'excellente Freebox Pop, Bouygues Télécom préparerait lui aussi le lancement imminent d'une nouvelle box sous Android TV. Cette information a été aperçue dans l'outil de Google qui référence les produits certifiés.

Le marché des box internet pourrait prochainement être chamboulé avec l'arrivée d'une nouvelle box internet. Cette future nouveauté pourrait être du côté de Bouygues Télécom qui veut probablement répondre au nouvel abonnement de Free qui a été lancé cet été.

Comme l'a remarqué le média Android TV Guide, le listing des certifications Android TV de Google a ajouté une nouvelle référence de produit appartenant à un certain... "Bouygues Telecom Bbox TV". Pas besoin d'en dire plus pour faire le lien avec le lancement d'une nouvelle offre dans la famille Bbox.

L'avantage d'une interface Android TV sur une box internet, c'est essentiellement pour proposer une diversité d'applications. Avec un OS "maison", les applications seront limitées puisque le FAI devra convaincre de grosses entreprises comme Netflix, Amazon, Disney de développer une version spécifiquement pour sa box. L'autre atout, c'est le coût. Cela évite de payer une équipe chargée du développement et après de la maintenance. Tout est géré par Google et le FAI n'a rien à faire !

Pour l'instant, Bouygues Telecom n'a pas encore réagi à cette révélation, nous n'avons pas non plus d'informations sur l'hypothétique arrivée d'une nouvelle box. Il faut probablement s'attendre à un lancement qui aurait lieu plutôt l'année prochaine puisque 2020 a déjà été riche en nouveauté sur les offres fixes de Bouygues Telecom. On a eu le droit à la Bbox WiFi 6 ou encore l'offre Bbox Smart TV !

The next #AndroidTV Bbox from @BouyguesTelecom appeared in the Google Play Console today.



I spotted the device, the @Technicolor Sapphire UZW4020BYT, 2 years ago (!) on Geekbench, let's hope it's still launching in 2020... pic.twitter.com/MvZ3KVIrl4