Magnets : des widgets photos collaboratifs sur iOS

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Les photos sur iCloud vous permettent de créer des albums partagés avec vos amis et votre famille afin que tous les membres puissent voir les clichés et en ajouter de nouveaux. Mais Apple ne propose pas ce genre de fonction sur les widgets, contrairement à la nouvelle application Magnets.



Magnets : des widgets partagés !

Les applications de widgets d'écran d'accueil pullulent sur l'App Store depuis la sortie d'iOS 14 comme Widgetsmith, Sticky Widgets ou encore Scribblet, mais c'est la première fois qu’un développeur nous propose des widgets collaboratifs. Avec Magnets, vous et vos amis pouvez partager des photos entre vous et les faire apparaître directement sur vos écrans d'accueil respectifs.



L'utilisation de l'application est très simple, et nécessite peu de manipulation. Une fois téléchargée et ouverte, vous trouverez dans Magnets la possibilité de créer un nouveau widget, qui peut contenir des photos de votre bibliothèque ou d’autres prises directement à partir de l'appareil photo.



Après avoir sélectionné les photos souhaitées, l'application vous demandera de partager le widget avec d'autres personnes. Il utilise le système de partage iCloud, vous pouvez donc inviter d'autres utilisateurs via votre application de messagerie préférée. Les membres du widget pourront voir les photos qu'il contient et en ajouter de nouvelles. A chaque changement, tout le monde verra le module se mettre à jour.



Vous pouvez désormais ajouter vos photos préférées à votre écran d'accueil iOS comme n'importe quel autre widget, et vos amis invités peuvent faire de même. Les photos peuvent être ajoutées en petites, moyennes et grandes tailles, afin que les utilisateurs choisissent ce qui leur convient le mieux selon le module choisi sur l’OS d’Apple.



Le développeur Silvan Daehn décrit l'application comme un aimant à coller sur le réfrigérateur, un endroit où vos amis peuvent vous laisser des messages.



Magnets est disponible gratuitement sur l'App Store. Il nécessite un iPhone, iPod touch ou iPad exécutant iOS 14.

Télécharger l'app gratuite Magnets - Shared Widgets