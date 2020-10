Apple Arcade : Première plainte pour comportement anticoncurrentiel

Il y a 2 heures

Julien Russo

Cela commence à devenir difficile d'innover quand on est en permanence accusé de comportement anticoncurrentiel ! Après les accusations d'Epic Games contre les pratiques de l'App Store et les critiques de Spotify contre les offres Apple One, Apple est une nouvelle fois accusé de profiter de sa position dominante pour s'imposer par la force sur le marché des jeux mobiles iOS.

Apple Arcade visé par un recours collectif

Apple Arcade c'est le service d'Apple qui coûte seulement 4,99€/mois et qui vous permet d'accéder sans publicités à de nombreux jeux mobiles développés par de talentueux studios. Cependant, d'après un recours collectif, cela nuirait aux autres jeux iOS qui ne sont pas accessibles via Apple Arcade. En effet, une plainte a été déposée par John Pistacchio dans un tribunal du nord de la Californie, celui-ci affirme que Apple Arcade ferait de l'ombre aux autres jeux disponibles dans l'App Store. La promotion omniprésente et la mise en avant des jeux Apple Arcade par Apple nuirait aux ventes des applications de développeurs qui ne sont pas ou qui ne veulent pas être présent dans le catalogue Apple Arcade.



Il affirme également qu'il n'est pas normal que les développeurs ne puissent pas proposer leurs applications iOS sur une autre boutique d'applications que sur l'App Store. Cela permettrait à la fois de réduire la commission de 30%, de vendre le jeu moins cher et en plus d'éliminer la concurrence Apple Arcade sur la boutique d'application tierce.

Aucun développeur ou groupe de développeurs n'a suffisamment de pouvoir pour inciter suffisamment d'utilisateurs iOS à quitter l'iPhone, de sorte que le développement d'applications uniquement pour d'autres plates-formes serait rentable

Ce qui est essentiellement reproché aujourd'hui à Apple c'est d'adopter un comportement anticoncurrentiel avec Apple Arcade et de maintenir son statut de monopole pour les services de jeux par abonnement sur iOS.

John Pistacchio fait aussi remarquer que depuis qu'Apple Arcade est sortie, la firme de Cupertino fait tout pour éviter que la concurrence vienne sur son propre terrain. Des exemples simples ont été mis en avant dans l'actualité récemment comme le refus de diverses applications de cloud gaming ou encore la difficulté à accepter des applications dès qu'elles proposent plusieurs petits jeux, comme l'a vécu Facebook Gaming.

Apple a profité de son double rôle à la fois de gardien et d'acteur du marché, abusant à plusieurs reprises de son pouvoir de monopole pour empêcher la concurrence avec Apple Arcade. Le comportement anticoncurrentiel d'Apple empêche la concurrence sur ce marché et cause des préjudices anticoncurrentiels aux consommateurs.

Aujourd'hui, John Pistacchio demande à la justice que les gains générés avec Apple Arcade soient intégralement restitués auprès des développeurs qui se plaignent du service de jeu d'Apple.



