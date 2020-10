Le gouvernement met le paquet sur les smartphones reconditionnés

Lors d'un évènement qui s'est déroulé hier, le gouvernement a mis au cœur des débats le marché du reconditionnement des objets connectés de notre quotidien. L'objectif principal, faire comprendre aux français que le reconditionnement est un marché qu'il faut envisager sérieusement dans les années à venir pour protéger notre planète.

Le reconditionnement inévitable dans les années à venir ?

On le sait tous depuis des années, l'écologie est au cœur de notre société. On peut d'ailleurs cité le débat animé ces derniers mois autour de la 5G qui fait vivement réagir. C'est ainsi que l'on apprend que ce jeudi 8 octobre, lors d'un évènement à Bercy, le gouvernement a proposé des mesures pour allonger le cycle de vie des appareils électroniques qui partagent le quotidien de presque tous les français.



La principale initiative expliquée par le gouvernement parle du reconditionnement des smartphones.





Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique a déclaré :

75% des émissions carbone du numérique sont générées lors de la fabrication des terminaux.

Cédric O, le secrétaire d’État du numérique a quant à lui expliqué :

100 millions de téléphones dorment dans les tiroirs des Français.

À fin de s'assurer du bon développement du "marché du reconditionné", la Direction Générale de la concurrence et de la répression des fraudes va ouvrir une enquête sur les pratiques des constructeurs en ce qui concerne les pièces détachées. Cette enquête a pour but de s'assurer que les réparateurs et les entreprises de reconditionnement puissent avoir accès aux composants à des tarifs attractifs et dans de courts délais. Pour rappel, le marché du "reconditionné" ne représente que 10% dans les ventes de smartphones en France.



Une deuxième mesure qui devrait arriver en 2021 n'est autre qu'un système de notes. L'objectif serait que les constructeurs proposent une note sur 10 à leurs smartphones disponibles à la vente afin d'aider les consommateurs dans leur prise de décision. On apprend par la même occasion qu'une discussion va être ouverte avec les opérateurs téléphoniques pour adopter au maximum la "réutilisation des équipements numériques usagés" à travers la mise en place de points de collecte.



À voir comment cela va se passer dans les mois à venir mais dans un monde où tout est de plus en plus connecté, il est impératif de penser à l'écologie autour de ces objets.



