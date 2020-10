Les Lapins Crétins nous aident à apprendre la programmation sur iOS

Il y a 5 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Qui l'eût cru ? Alors que l'on connaît les Lapins Crétins dans les jeux d'Ubisoft et dans certaines vidéos, voilà qu'ils se mettent à nous donner des cours. En effet, dans la nouvelle application Rabbids Coding (v1.0, 442 Mo, iOS 12.4), ces derniers nous apprennent la programmation sur iOS de façon amusante.



Prévue pour les jeunes (et les moins jeunes) à partir de 7 ans, Ubisoft nous propose là un parfait mix entre la cour de récréation et l'éducation.



Voici la bande-annonce :

Rabbids Coding : quand les Lapins nous aident à coder

Les lapins crétins ont envahi un vaisseau spatial et ont tout saccagé ! Grâce aux lignes de code, donnez vos instructions et reprenez le contrôle de la situation.



Cette App s’adresse à toutes et tous à partir de 7 ans. Elle a été créée pour sensibiliser les joueurs aux pratiques numériques et toucher le plus grand nombre, que ce soit en famille, à l’école ou autre.

Vous l'aurez compris, on parle d'une App éducative "amusante, accessible à tous et entièrement gratuit pour apprendre les bases de la programmation". Aucun besoin d'avoir des connaissances dans le développement, puisque l'application reprend les bases.





Télécharger l'app gratuite Rabbids Coding